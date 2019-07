Atacul s-a desfașurat joi seara de catre indivizi neidentificati contra unui comisariat din centrul Atenei, a recunoscut o sursa din randul fortelor de ordine, relateaza AFP. Acțiunea nu a fost revendicata deocamdata, dar a avut loc dupa o manifestatie la care au participat circa 80 de persoane, apropiate mediilor anarhiste, impotriva dezvoltarii platformei Airbnb in capitala Greciei.

Agresorii au atacat postul de politie din cartierul Acropole, in apropierea sitului emblematic al capitalei, in jurul orelor 21.30 (18.30 GMT) lansand pietre si bucati de lemn in directia fortelor de ordine…