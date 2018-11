Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Sa fii plictisitor este un lucru bun in vremurile incerte de azi, a apreciat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, intr-o ironie amicala la adresa presedintelui american Donald Trump si a referendumului din Marea Britanie cu privire la Brexit, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La…

- Președintele american Donald Trump a lansat luni un nou atac la adresa presei, la o saptamana de la violențele de dinaintea alegerilor intermediare din SUA, argumentand ca informațiile ”false” au contribuit la furia din țara și declarand ca presa este ”adevaratul inamic al poporului”, relateaza AP…

- Nu trece o zi fErE ca Donald Trump sE nu aibE gesturi deplasate la adresa Melaniei Trump, Prima DoamnE a Americii. La aproape fiecare eveniment oficial la care participE, pre"edintele american mai face cate o gafE in stilul sEu caracteristic.

- Vicepresedintele american Mike Pence l-a criticat duminica pe Barack Obama pentru ca a revenit la discursul de campanie si pentru ca "a devenit atat de politic", dupa ce fostul presedinte democrat l-a atacat pe Donald Trump, relateaza Xinhua. "A fost foarte dezamagitor sa il vad pe presedintele…

- Vicepresedintele american Mike Pence si secretarul de Stat Mike Pompeo au negat ca ar fi autorii unui editorial, publicat in cotidianul The New York Times, in care detaliaza o "miscare de rezistenta" in interiorul administratiei Donald Trump, relateaza site-ul Politico.eu.

- Dupa ce a acuzat saptamana trecuta retelele sociale ca ingradesc vocile conservatoare, presedintele american Donald Trump a lansat marti dimineata critici la adresa Google, afirmand ca rezultatele motorului de cautare sunt 'trucate', informeaza AFP. 'Cand cauti 'Trump News' pe Google dai doar…