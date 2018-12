Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala Motru a daruit ieri, un televizor Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal. Conducerea este de parere ca deși in unele saloane exista televizoare vechi, acestea ar trebui inlocuite cu aparate de generație noua. Secția de Pediatrie este una moderna, la standarde europene, insa mai sunt…

- Clubul Rotary din Targu Jiu a donat ieri Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta un aparat modern de identificare a venelor – VIVO 500. Vizualizatorul de vene Vivo 500 este un echipament inovator de inalta tehnologie pentru puncția ...

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un accident a avut loc, marti dimineata, in localitatea Jucu, unde un autoturism a fost lovit de o locomotiva. Acolo au intervenit doua autospeciale de descarcerare, o ambulanta de terapie intensiva SMURD si doua echipaje ale…

- A doua editie din acest an a campaniei de donare de sange „Eroii UBC. Impreuna donam viata" s-a desfasurat timp de doua zile, pe 20 si 21 noiembrie 2018. Unitatea mobila a Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Iasi a fost prezenta in Palas, intr-o actiune organizata cu periodicitate de United…

- Șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Craiova, conf. univ. dr. Octavian Instratoaie, neaga faptul ca și-ar fi inchis telefonul atunci cand ar fi fost contactat de conducerea unitații medicale pentru a se prezenta in Unitatea de Primiri Urgențe, unde fusese adus actorul…

- Un barbat din Piatra-Neamț (recidivist) s-a luat la bataie cu trei persoane din localitatea Bodești. Acesta a ajuns la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Piatra-Neamț dupa ce a fost lovit cu toporul in cap. In timp ce barbatul din Piatra-Neamț aștepta sa i se coase plaga, la Unitatea de Primiri…

- Unul dintre cei doi turiști surprinși de temperaturile extrem de scazute și de ninsoare, luni seara, în zona de creasta a Masivului Fagaraș, a murit. Tânarul de 22 de ani fusese gasit în stop cardiac. Purtatorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, Decebal Todarița, a declarat…

- Incidentul petrecut duminica seara in fața Spitalului Județean din Timișoara a fost dar una dintre problemele create de romi in zona, dupa mai bine de o saptamana de cand locuiesc acolo in mașini. Timișorenii de la blocurile invecinate povestesc ca romii le-au creat constant probleme. Faceau…