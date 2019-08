Stiri pe aceeasi tema

- S-a trecut la faza heirupista a lucrarilor de modernizare derulate pe cateva strazi foarte circulate din centrul Timisoarei. Dupa ce in ultimele saptamani echipele de muncitori erau restranse numeric si foarte rasfirate, acum ... The post Deoarece noul an scolar bate la usa s-a trecut la faza heirupista…

- Telefoanele, laptopurile, tablete, multifunctionalele, sistemele PC, componentele pentru PC si televizoarele sunt cele mai vandute produse in perioada de dinaintea inceperii anului scolar, iar cumparaturile generate de inceperea noului an scolar aduc un plus de 20 - 25% la vanzari, a anuntat, joi,…

- Mai sunt mai putin de trei saptamani pana cand elevii vor intra din nou pe poarta scolii, iar in insituttiile de invatamant pregatirile sunt in toi! Mai ales ca, la solicitarea autoritatilor de la Bucuresti, prefectii fac controale peste controale.

- Un eveniment nautic va avea loc in premiera in vestul tarii timp. 12 canoe sunt puse la dispozitia iubitorilor de sporturi nautice pentru prima regata... The post Regata in premiera pe raul Timiș cu ambarcațiuni oferite gratuit concurenților appeared first on Renasterea banateana .

- Cu doar o luna inainte de inceperea anului școlar, premierul Viorica Dancila i-a cerut Ecaterinei Andronescu sa ia in considerare prelungirea vacanței de vara cu o saptamana, pana pe 16 septembrie. Premierul Viorica Dancila a rugat-o, miercuri, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, sa ia in…

- Jurnalistul Radu Tudor semnaleaza ca in cazul criminalului Ionel Marcel Lepa, poliția a putut sa descinda in toiul nopții... The post Radu Tudor: Peste criminalul Lepa, in Timis, cum au putut intra polițiștii la 04.37? appeared first on Renasterea banateana .

- Omul se numește Silviu Lombrea. Este moț, dar sta, de decenii, in... The post Recompensa pentru statornicie… Povestea impresionanta a unui moț care sta, de decenii, intr-o localitate din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod rosu de averse torentiale pentru judetul Timis. Sunt vizate localitațile Faget, Tomesti, Margina, Curtea și Pietroasa The post Atenționare cod roșu de vijelie in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .