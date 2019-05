Un nou aeroport gigant, aproape finalizat la Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- "Ce știu despre branding?", a declarat președintele intr-un tweet trimis luni dimineața. "Poate nimic (dar eu am devenit președinte!), dar daca aș fi fost la Boeing, aș repara Boeing 737 MAX, aș adauga cateva caracteristici extraordinare, și aș REBRENDUI avionul cu un nume nou. Niciun produs nu a…

- Autoritațile aeronautice civile din Brazilia, Columbia, Panama și Mexic au anunțat suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737 MAX, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti, informeaza cotidianul The New York Times, conform Mediafax.Brazilia a fost prima țara importanta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat miercuri seara suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737 Max 8 și Max 9 cel puțin șase luni, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de...

- Agentia Europeana pentru Securitate Aviatica (EASA) a suspendat marti toate zborurile avioanelor Boeing 737 MAX in blocul comunitar, in urma accidentului unei aeronave 737 MAX 8 in Etiopia, care a provocat moartea a 157 de oameni, t...

- Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației (EASA) a decis, marți seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max și 737-9 Max în spațiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morți. - continua -

- Regatul Unit s-a alaturat marti unui mare numar de state care au suspendat zborurile cu avioane Boeing 737 MAX, dupa ce un avion de acest tip apartinand companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, cu 157 de persoane la bord, in timp ce compania europeana low-cost Norwegian Air s-a alaturat…

- Autoritatile chineze au decis ca liniile aeriene locale sa nu mai opereze zboruri cu Boeing 737 Max 8, dupa accidentul Ethiopian Airlines de duminica in care a fost implicat acelasi tip de aeronava.

- Nu este exclus ca pentru a-l intalni, in zilele de 27-28 februarie, pe Donald Trump la Hanoi, liderul nord-coreean sa continue tradiția stramoșilor sai, tatal și bunicul, respectiv Kim Ir-sen și Kim Jong-il. Kim Ir-sen, iși reamintesc istoricii, a calatorit timp de mai multe saptamani, in 1974, in vagoane…