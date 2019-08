Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, intre Nadlac și Arad. Doua mașini au fost implicate, iar in total au rezultat șapte victime, patru adulți și trei copii cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje ale Poliției, ambulanțe, dar și…

- Un nou accident s-a produs astazi pe Autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, la kilometrul 475. Conform ISU Timiș, in coliziune au fost implicate o camioneta, un microbuz transport marfa și doua autoturisme. In cele patru autovehicule se aflau 10 adulți și doi minori, dintre care patru persoane,…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a transmis, puțin dupa ora 13.00, ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara – Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita (judetul Timis), a avut loc o coliziune intre trei autoturisme. In urma impactului,…

- Un bebelus de numai o luna, intoxicat cu nitriti, aflat in stare grava, a ajuns, luni, la Spitalul de Copii din Galati, unde a fost adus cu elicopterul SMURD. Potrivit sefului Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Galati, bebelusul, o fetita, a fost adus de mama, o femeie de 28 ani, care i-a dat lapte…

- ARAD. O noua donatie primita de filiala judeteana de Cruce Rosie Arad, in beneficiul unor copii si varstnici provenind din centre de ingrijire sau din familii cu probleme sociale. De data aceasta, e vorba de 40 tone lapte UHT donate de SC Simultan SRL din Timisoara. Laptele a fost descarcat…

- Femeia ranita intr-o explozie produsa in apartamentul sau din centrul municipiului Arad este in stare foarte grava si a fost transferata cu elicopterul la un spital din Bucuresti, conform Agerpres.Citește și: Șeful CRPC Timiș a facut PRAPAD in șase luni de mandat - Sorin Susanu a inchis și…

- O zi de vineri sangeroasa pe șoselele din județul Arad. Un al treilea accident grav in care a fost implicat o persoana aflata pe bicicleta a avut loc astazi, asta dupa ce in prima parte a zilei un biciclist a fost accidentat mortal, fiind decapitat, iar un altul a fost transportat in stare grava la…

- Un accident de circulatie s-a produs marti seara, in jurul orei 18, pe drumul judetean 100B din comuna Potigrafu. Un autoturism ce se deplasa din directia Balta Doamnei catre DN1 s-a rasturnat pe un teren viran, o persoana fiind ranita grav. Alte trei persoane aflate in autoturism au fost…