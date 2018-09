Stiri pe aceeasi tema

- “360° in 360 Days” este cel mai nou program de accelerare internațional ce va fi lansat pentru a susține creșterea startup-urilor de tech din Europa și Romania. Participanții vor primi capital in valoare de 100.000 euro și vor fi susținuți de mentori și investitori cu experiența, avand astfel un punct…

- Acordul aduce Lucid finantarea necesara pentru a incepe fabricarea primului sau model, sedan-ul Air, in 2020. Startup-ul din Silicon Valley este in intarziere cu cativa ani cu constructia unei fabrici in Arizona si inceperea productiei automobilului al carui pret va porni de la 60.000 de dolari. Arabia…

- Anul 2019 va fi unul al premierelor daca ne uitam la banii care sunt in piata, in special pentru inovare. Va fi probabil pentru prima data cand vor fi disponibili intre 120 si 150 de milioane de euro in fonduri de investitii de tip venture capital, ceea ce are un impact major asupra ecosistemului antreprenoral…

- Firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor avea la dispoziție inca 150 de milioane de euro sub forma de credite bancare cu garanții europene, in condiții avantajoase, printr-o suplimentare de buget la Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri, a decis, joi, Guvernul.

- Flatfy este un motor confortabil de cautare a imobiliarelor de pe piața secundara și un portal cu o destinație speciala pentru familii. Cand vine vorba despre cumpararea apartamentelor, caselor, vilelor sau locuințelor noi in Romania, atunci trebuie neaparat sa consultam Flatfy.ro. Ce inseamna Flatfy.ro?…

- Serviciul Roman de Informații deține date și informații certe, inclusiv de ordin tehnic, ca asupra unor instituții financiare din Romania au avut loc atacuri cibernetice de amploare in perioada iunie – august a acestui an, informeaza un comunicat SRI.

- Startup-ul fintech Revolut a depasit 50.000 de utilizatori in Romania, care au efectuat peste 750.000 de tranzactii pana in acest moment. La nivel european, business-ul cu sediul in Londra a depasit pragul de 2 milioane de utilizatori.

- Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) anunta organizarea, in perioada 11 iunie - 10 octombrie 2018, a concursului „Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud Muntenia” pentru obtinerea a 40.000 euro nerambursabil de catre persoanele interesate in infiintarea unei afaceri nonagricole.