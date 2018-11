Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor nord-corean care acuza ca este victima scalviei moderne pe un santier naval in Polonia a depus plangere penala impotriva constructorului de nave olandez care a cumparat produse la firma polonza, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Barbatul, al carui nume nu a fost…

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, transmite dpa. Sedinta tribunalului a inceput cu citirea…

- Romania a reușit o performanța remarcabila la Campionatul Mondial de Carcassonne, ce s-a desfașurat sambata, 27 octombrie 2018, la Essen in Germania. Marian Curcan, reprezentantul țarii noastre, s-a clasat pe locul doi in cadrul competiției. Proaspat desemnat Campion Național al Romaniei la Carcassonne,…

Opt tari membre ale NATO - SUA, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia si Romania - participa la aceste manevre denumite 'Clear Sky 2018'.

- Gica Hagi, patron și antrenor la Viitorul Constanța, a dezvaluit cel mai mare salariu din lotul formației pe care o pastorește. "Salariul fix cel mai mare de la Viitorul este de 5.000 de euro. Va las pe voi sa spuneti daca am facut bine sau nu, dar acesta e cel mai mare salariu fix de la noi. Dupa…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a indemnat SUA si Coreea de Nord sa ia "decizii indraznete" pentru a depasi impasul diplomatic in legatura cu denuclearizarea regimului de la Phenian, adaugand ca va continua sa actioneze ca un mediator intre cele doua parti, potrivit The Associated Press.

- Cea mai importanta competitie aeronautica care a avut loc vreodata in Romania a adus pe aerodromul de la Strejnicu 57 de concurenti din 18 tari: Australia, Belarus, Belgia, Cehia, Finlanda, Franta, Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Rusia, Africa de Sud, Ucraina, Emiratele…

- Guvernul Suediei a semnat acordul pentru achizitia de la Armata Statelor Unite a sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot, informeaza compania producatoare Raytheon, intr-un comunicat de presa publicat vineri, conform Agerpres. Patriot este elementul de baza al apararii europene…