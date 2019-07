Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcațiune de pescuit, aparent aparținând de forțele militare nord-coreene, a traversat ilegal frontiera maritima între cele doua Corei și a fost remorcata într-un port sud-coreean, au anunțat duminica autoritațile militare de la Seul, potrivit agenției Yonhap, preluata de Mediafax.La…

- Casa Alba a dezmintit luni ideea ca Guvernul american se gandeste la o ”inghetare” a programului nord-coreean in perspectiva unei reluari a negocierilor cu Phenianul, asa cum scrie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza news.ro.Intr-o intalnire istorica, duminica, in Zona…

- China a salutat luni ”marea amploare” a intalnirii, cu o zi inainte, a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un cu presedintele american Donald Trump si a indemnat ”sa se profite de circumstante favorabile” in vederea progresarii catre ”denuclearizare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dupa ce…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, s-au intalnit in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei. Liderii de stat si-au dat mana la granita, apoi au pasit impreuna pe pamant nord coreean.

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Donald Trump il așteapta pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, la granița dintre Coreea de Nord și cea de Sud. Trump a ajuns deja in zona unde va avea loc intalnirea și spera sa relanseze procesul de apropiere cu regimul lovit de sancțiuni internaționale Trump și președintele sud-coreean Moon Jae-in…

- Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, chiar inainte de o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Kim a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica la pranz ca Kim Jing Un vrea "intr-adevar" sa aiba o intalnire cu el, in contextul in care el i-a lansat o invitatie liderului nord-coreean sa i se alature in cursul zilei la frontiera dintre cele doua Corei, transmite AFP. "Vom vedea. El vrea…