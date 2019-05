Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au postat pe retelele de socializare imagini cu grindina cazuta in Prahova. Furtuna a durat putin, dar a avut o intensitate mare. Vantul a batut cu putere, a plouat torential si a cazut grindina de mari dimensiuni. „Grindina face ravagii la Urlati", a scris un barbat pe reteaua de socializare.…

- La data de 29 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un Post-ul DAMBOVIȚA: Egiptean reținut pentru șantaj. Amenința cu postarea de imagini indecente pe internet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- Imagini incredibile fac valuri pe Internet. O nevasta inșelata iși surprinde soțul in pat cu amanta. Furioasa, femeia ii cere socoteala, in pauza dintre rafalele de palme. In doar cateva zile, inregistarea a strans deja peste 15 milioane de vizualizari.

- Biroul britanic de ancheta a accidentelor aeriene (AAIB) a stabilit, luni, ca avionul care il transporta pe Emiliano Sala si care s-a prabusit in Canalul Manecii pe 21 ianuarie, antrenand moartea fotbalistului argentinian, nu era autorizat sa opereze zboruri comerciale, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Google, divizie a grupului Alphabet, va cheltui in 2019 peste 13 miliarde de euro pentru infiintarea de centre de date si birouri in Statele Unite, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: UE face apel la statele membre sa profite de potentialul canabisului in scopuri medicale…

- Peste 2.500 de zboruri catre si dinspre Statele Unite au fost anulate marti, dupa ce o puternica furtuna de iarna s-a abatut asupra nord-estului tarii si a regiunii Midwest, a informat un site de urmarire a zborurilor, citat de DPA. Potrivit Flightaware.com, 2.512 zboruri au fost anulate si 5.186 amanate,…

- Un tanar de 24 de ani, identificat cu numele de William Brown din statul Texas din Statele Unite, a intrat intr-un magazin pentru a intreba metoda de utilizare a țigaretei electronice atunci cand accidentul a avut loc in orașul Keller.