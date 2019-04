Un "nor de muşte" a înghiţit nordul Franţei Ciudatul fenomen natural a fost vazut in Calais, in perioada sarbatorilor de Pasti , informeaza Voix du Nord si RTL info. Luni, in mijlocul dupa-amiezii, s-a auzit "un bazait" puternic de muste traversand o plaja si apoi, centrul orasului portuar. Martorii acestui fenimen neasteptat au relatat ca este vorba despre "milioane de insecte zburatoare"."Ne plimbam pe plaja si, la un moment dat am vazut pe cer roiuri si roiuri de muste care "intunecasera cerul". Norul de muste se deplasa pe directia Vest-Est. Se pare ca acest fenomen nu este singurul. Fenomene similare au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

