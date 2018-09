Stiri pe aceeasi tema

- In aplauzele a sute de oameni, in fața Primariei a avut loc cermonialul de schimbare a garzii, cu salve de tun, exact ca acum 300 de ani cand Eugeniu de Savoya prelua administrația Banatului. Au urmat cuvintele de bun venit din partea episcopului Lucian și a primarului Felix Borcean, care…

- NCCP Resort SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta aviz de mediu pentru proiectul "Supraetajare imobil D P 4E locuinte colective cu parcare auto la demisol cu 20 din suprafata desfasurata si in limita unui nivel, conform Legii 50 1991ldquo;. Imobilul se afla pe strada Barbu…

- Mai multe rachete au fost lansate marti dimineata in directia orasului Kabul, unde un atac are loc in timp ce presedintele Ashraf Ghani inca asteapta un raspuns din partea talibanilor la oferta sa de pace, transmite AFP.

- Dumitru Pufleanu a prezentat la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul tehnic al proiectului care vizeaza elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona Faleza Nord. Mai exact, este vorba despre "Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona Faleza Nord, delimitat de strada Pescarilor,…

- Taximetriștii clujeni sunt nemulțumiți de Primaria Cluj-Napoca pentru ca, susțin ei, au cerut marirea tarifelor, însa nu le-a raspuns nimeni din luna aprilie. Reacția vine în urma deciziei Consiliului Local de a majora tarifele biletelor pentru mijloacele de transport în…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului a analizat, in sedinta din 30.07.2018, si solicitarea emiterii certificatului de urbanism in vederea construirii unui imobil D P 7E 8E terasa circulabila zona hotel Piccadilly. Beneficiarii certificatului de urbanism sunt societatile Deco Horeca…

- Chiar daca negocierile nu sunt finalizate 100 la suta, implicarea lui Armando Popescu la Unirea Alba Iulia poate aduce jucatori de la Performanța Ighiu la formația albaiuliana. In amicalul cu Gaz Metan Mediaș, in distribuția unirista au evoluat juniorii Sporea, Petruse, Cordoș și Zsigmond, care au șanse…

- La ședința din aceasta seara a Consiliului Local Campina, consilierul Florin Frațila i-a intrebat pe reprezentanții Primariei de ce au fost suspendate, de catre Ministerul Dezvoltarii, proiectele cu fonduri europene de la Campina și le-a cerut detalii legate de aceasta problema. Cateva momente s-a facut…