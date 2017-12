Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma un necunoscut a deschis focul intr-un restaurant de tip fast-food din estul Londrei.In urma incidentului doua persoane au avut de suferit.Victimile au fost spitalizate, iar starea lor este stabila, scrie life.ru

- Un barbat a deschis focul intr-o fabrica de dulciuri care se afla in Moscova și a reușit sa ucida o persoana. Suspectul este fostul proprietar al fabricii care susține ca afacerea i-a fost...

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press.Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Scene cumplite la Moscova. Un autobuz a intrat intr-un pasaj pietonal subteran. Cel putin cinci oameni au murit, arata bilantul serviciilor de urgenta, in timp ce alti 15 au fost raniti. Va avertizam, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce barbati înarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo. Potrivit martorilor, atacatorii purtau…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP.

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Impuscaturi la un liceu din New Mexico. Sunt cel putin 3 morti, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul asupra mulțimii, au informat autoritatile locale.Totodata, 10 persoane au fost ranite grav.

- Atacul s-a soldat cu cel putin 3 morti si peste zece raniti dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un liceu din New Mexico, au informat autoritatile locale. atacul a fost declansat joi dimineata. Seriful din San Juan County, Ken Christese, le-a spus reporterilor ca trei persoane si-au…

- Cel putin trei persoane au murit dupa ce un individ a deschis focul, joi, intr-un liceu din statul american New Mexico, anunta autoritatile regionale, citate de CBS News si Associated Press. Atacul armat a avut loc intr-un liceu din oraselul Aztec, situat in statul New Mexico. …

- Premierul Pavel Filip catalogheaza drept „atac” la adresa guvernarii R. Moldova intentarea unui dosar penal in Federația Rusa pe numele liderului democrat Vladimir Plahotniuc. „Vlad Plahotniuc este invinuit de ura ideologica, rasiala și politica exact cand se afla intr-o vizita in SUA. Nu sunt persoana…

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 11.20 (11.20 ora Rominiei) la Nikopol, un oras de peste 110.000 de locuitori din regiunea Dnipropetrovsk Atacatorul a murit pe loc, iar una dintre victimele sale la spital. Alte zece persoane sint ranite, dintre care trei se afla in stare grava. „Toti ranitii…

- Dou persoane au fost ucise, iar o alta a fost ranita dupa ce un barbat a deschis focul intr-un bar din Worthington, Ohio.Știre in curs de actualizare BREAKING NEWS: Mass shooting at a bar in Worthington, Ohio. At least two dead, many wounded.DEVELOPING pic.twitter.com/VdDpxxicXe—…

- Militarii regimului comunist au deschis focul asupra lui si, desi grav ranit, barbatul a trecut totusi in sud. Acum se afla intr-un spital militar din Seul. Soldatul nord-corean a incercat sa ajunga in sud cu o mașina, dar granicerii au deschis focul. S-a dat jos, și, printre gloanțe,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Fagaraș, a murit, dupa ce a adormit cu focul de la aragaz deschis și s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Vineri dupa-masa, fiul victimei, ingrijorat de faptul ca tatal sau nu dadea niciun semn de viata, a anuntat autoritatile. Din pacate, gandurile sumbre ale tanarului…

- Cel puțin 27 de oameni au murit, dupa ce un om a deschis focuri de arma la o biserica din Texas, SUA, scrie bbc.com, cu referire la poliția americana. Atacatorul, care a fost omorat dupa, a intrat in biserica și a inceput sa impuște, in jurul orei 11:30, vremea locala. Circa 20-25 de persoane sunt ranite,…

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…

- Un barbat înarmat a deschis focul într-o biserica din Texas, în timpul slujbei de duminica, fiind raportate mai multe victime. Atacul a avut loc la Prima Biserica Baptista din Sutherland Springs, în Wilson County. Conform postului KSAT 12, citat de BBC, atacatorul…

- Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme cu gloante de cauciuc. Un jurnalist al postului de radio Ecoul Moscovei, Andrei Iejov, a scris pe Twitter ca a fost arestat si a postat un video dintr-o duba a politiei, precizant…

- Intrebat vineri despre reuniunea din anul 2016 la care a fost prezent George Papadopoulos, Donald Trump a declarat, potrivit agentiei Reuters: "Nu imi amintesc prea multe despre acea intalnire. A fost o intalnire foarte neimportanta". Donald Trump a incercat si marti sa se distanteze de…

- Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc in dimineata zilei de joi in districtul Gropelingen din orasul german Bremen. Politia a anuntat ca a declansat o operatiune de cautare a atacatorului.”Circumstantele in care a avut loc incidentul nu sunt clare. Nu stim ce l-a motivat pe acel…

- Cel puțin 8 persoane au murit și 11 au fost ranite intr-un incident ”intenționat”, petrecut aseara in metropola americana New York, potrivit primarului Bill de Blasio, potrivit www.telegraph.co.uk. Un camion a intrat pe o pista de biciclete din Manhattan lovind ...

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma Mediafax, citand surse din...

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- Atac armat in New York. Mai multe persoane au fost impușcate, insa nu bilanț oficial nu a fost anunțat pana in acest moment. UPDATE. Cel puțin sase persoane au fost impuscate de un taximetrist. Acesta a deschis focul din masina asupra pietonilor, insa inca nu sunt informații despre starea victimelor.…

- Incendiu, joi la primele ore ale diminetii, la o vopsitorie din comuna prahoveana Brazi. Focul a cuprins o suprafata de aproape doua mii de metri patrati, astfel ca la fata locului au fost detasate sase autospeciale de pompieri. Incendiul a fost lichidat intr-o ora. Citeste mai mult: adev.ro/oyf83x

- Cel putin doi tineri au fost ucisi si alti trei au fost raniti, dupa ce un adolescent a deschis focul intr-un liceu. Scoala in care s-a dezlantuit iadul se afla in statul Goiana, in apropierea capitalei braziliene, conform politiei locale.

- Cel puțin doi tineri au murit și alți patru au fost raniți in urma unui atac armat intr-o școala din Brazilia. Un adolescent a deschis focul in unitatea de invațamant in care invața. Incidentul a avut loc, vineri, in orașul Goiana, din apropierea capitalei braziliene. Baiatul, in varsta de 14 ani,…

- Cel putin doi tineri au decedat si alti trei au fost ranite, dupa ce un adolescent a deschis focul la liceul unde studia din statul Goiana, în apropierea capitalei braziliene, conform politiei, citate de BFM TV. Cei ucisi aveau vârste cuprinse între 12 si 13 ani. Atacatorul…

- Cel putin doi copii au murit dupa ce un adolescent a deschis focul la un liceu din Brazilia. Cei ucisi aveau varste cuprinse intre 12 si 13 ani. Atacatorul studia la liceul unde a deschis focul si a fost arestat. In pofida nivelului ridicat al omuciderilor ce au loc pe teritoriul Braziliei,…

- Un atacator sinucigas a detonat o bomba într-o moschee siita la Kabul si sunt cel puin 30 de morti. Autoritatile afgane iau în calcul un numar mult mai mare de morti, în conditiile în care sunt zeci de raniti, unii dintre ei în stare foarte grava. Atacatorul…

- Un atac armat a avut loc in aceasta seara in SUA. Un barbat a deschis focul intr un complex de afaceri din Maryland. Trei oameni au murit iar doi sunt raniti in stare grava, conform stiri.tvr.ro. Atacatorul, un american de origine araba, in varsta de 37 de ani, este cautat de politie. Seriful local…

- Potrivit presei turce, un barbat inarmat cu o pusca a deschis focul asupra unui grup de trei studenți aflați in proximitatea unei universitați din Istanbul. Unul dintre ei ar fi murit dupa ce a fost impuscat de un barbat necunoscut. Doi dintre cei trei studenti au fost raniti. Citeste…

- Mesajul vine din partea presedintelui Coalitiei Romanilor din SUA, Chris Terhes, care atrage atentia aspra modului cum opereaza Sistemul in Romania, comparandu-l cu cel de la Moscova impus de Putin.

- Pe site-ul oficial al planetariului s-a dat startul vanzarilor de bilete. Planetariul va avea o capacitate de a primi cel putin jumatate de milion de persoane anual. Amintim ca Planetariul din cadrul Muzeului de Stiinta din orasul Nagoya din Japonia a intrat in Cartea Recordurilor, primind…

- Autorul atacului armat nu a fost inca prins de politisti. Incidentul s-a petrecut in apropierea unui santier. Victima impuscata mortal este un muncitor. Martorii au declarat pentru DailyMail.com ca impuscaturile s-au auzit la etajul 32 al unei cladiri. Muncitorii care se aflau la acel moment in cladire…

- O persoana a fost ucisa intr-un atac armat in zona Upper West Side din New York, scrie Daily Mail, citat de antena3.roAutorul atacului armat nu a fost inca prins de polițiști. Incidentul s-a petrecut in apropierea unui șantier. Victima impușcata mortal este un muncitor

- O persoana a fost ucisa intr-un atac armat in zona Upper West Side din New York, scrie Daily Mail. Autorul atacului armat nu a fost inca prins de polițiști. Incidentul s-a petrecut in apropierea unui șantier. Victima impușcata mortal este un muncitor. - stire in curs de actualizare…

- O persoana a fost ucisa într-un atac armat în zona Upper West Side din New York, scrie Daily Mail. Autorul atacului armat nu a fost înca prins de polițiști. Incidentul s-a petrecut în apropierea unui șantier. Victima împușcata mortal este un muncitor.…

- Lombardo a spus ca Stephen Paddock a continuat sa traga focuri de arma timp de noua minute. In plus, Paddock a instalat camere video in jurul camerei de hotel, inclusiv pe un carucior cu mancare."Anticipez ca voia sa vada daca vine cineva sa-l retina. Sunt sigur ca a evaluat toate actiunile sale,…

- Atac armat in Las Vegas. Un barbat inarmat a deschis focul la un festival de muzica, in zona cazinoului Mandalay. Polițiștii din Las Vegas au intervenit in zona cazinoului Mandalay, unde un barbat a deschis focul in timpul unui concert de muzica country. Pana in acest moment nu exista informații cu…