UN NASAUDEAN, SECRETAR AL ADUNARII DE LA ALBA IULIA-LAURENTIU OANEA

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, in judetul Covasna, pe DN11 Tirgu Secuiec – Onesti, unde in ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza poleiului pe DN 11 Tirgu Secuiec – Onesti au…

- In judetul Iasi, din cauza zapezii este restrictionat traficul pentru masinile de peste 7,5 tone pe DN 28 A Tirgu Frumos - Pascani, in localitatea Costesti( km 0-23). In judetul Vaslui, pe DN 24 Vaslui - Iasi se circula ingreunat din cauza poleiului in localitatea Codaesti. Se actioneaza cu…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- Unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, Tiberiu Urdareanu, a povestit, luni, in fata magistratilor, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD). Politicianul a reactionat in sala de judecata: "Ati jurat pe Biblie! Mintiti!". Patronul firmei UTI,…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- Potrivit Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), 'Luxury Post Express' se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Astfel, clientii pot trimite, prin Oficiile Express ale Postei Romane, in aceeasi localitate, cadouri, dar si orice fel de alte colete, de luni…

- Compania Nationala Posta Romana anunța ca isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta “livrari rapide, eficiente si discrete”. Noul serviciu este diponibil in 17 orașe. Potrivit unui comunicat remis Libertatea, noul serviciu al Poștei Romane…

- Compania Nationala Posta Romana isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta livrari luxury: rapide, eficiente si discrete. „Luxury Post Express” se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Posta…

- Floarea de colt, (leontopodium alpinum, dupa denumirea sa stiintifica) este cunoscuta in Elvetia, Austria sau Germania, unde este un simbol national, ca Edelweiss, nume compus din „edel“, aristocratic, si „weiss“, alb, scrie Wikipedia. La romani are mai multe denumiri, ca floarea reginei,…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- Doi soti au murit in urma unui accident cumplit vineri dimineata. Masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava - Bucuresti la ora 10:00 in localitatea Cozmesti din comuna Stolniceni Prajescu din judetul Iasi. Barbatul si femeia aveau 58 de ani si erau din Bacau. Mai multe…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL impotriva ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi dezbatuta luni, de la ora 16:00, in Camerea Deputatilor. Motiunea simpla a liberalilor este intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale" si a fost semnata deja…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…

- Daca nu minte cumva fosta lui gorneta de presa gaurel-dobasa (n-ar fi vreo mare mirare, de altfel ), ex-puscariasul Relu Fenechiu pare sa fi gasit in pirnaia din Vaslui calea, adevarul si viata. Nuuu, falcoselul fost ministru liberal nu si-a lasat barba, nu s-a infasurat in capot negru si nu s-a mutat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Drumarii ieșeni au avut parte de o noua noapte alba, pe fondul Codului galben de ninsori abundente instituit in regiune, incepand din dupa-amiaza zilei de 08 februarie. In intervalul 08 februarie, ora 12:00 – 08 februarie 2018, ora 05:30, pe drumurile naționale de pe raza DRDP Iași s-a intervenit cu…

- Numele lui Ionel Teodoreanu (cunoscut de lume incepand cu 6 ianuarie 1897/Iași) poarta amprenta unui timp aparent stins. Casa de pe ulita din Iasi [1] , de unde rasarise locuinta strabuna, nu mai adapostește oameni care sa iși aminteasca macar franturi de intamplari. S-au asternut anii, imaginile s-au…

- Liga 1, etapa 23. Viitorul – Astra (ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look). Ultimele doua campioane ale țarii trag cu dinții de un loc de play-off. Arena din Ovidiu programeaza inca din prima zi de fotbal intern din 2018 un duel extrem de important in lupta pentru un loc in play-off, cel dintre…

- Actorul Ion Apostoliu a incetat din viața. Primarul municipiului Botoșani a transmis un mesaj de condoleanțe. Ion Apostoliu, un cunoscut actor al teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, s-a stins din viața . Actorul a murit la varsta de 81 de ani. Ion Apostoliu s-a stins din viața in spital, la Iași,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Potrivit Ministerului Educației, in jur de 30% din scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, fiind afectati peste 230.000 de elevi. Județul Bihor este pe locul șapte intr-un top al școlilor care inca au toalete in curte. Primul in acest top este Vaslui cu 389 de școli, urmat…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite Mediafax.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.336 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 700. Situația…

- Teoretic, puteti calatori cu mijloacele de transport in comun din Iasi doar daca aveti o legitimatie de calatorie valabila (bilet, abonament). Persoanele depistate ca nu au respectat aceasta regula vor fi nevoite sa plateasca un tarif special de calatorie. Acesta este de 44 de lei si se achita pe loc…

- Presedintele PNL Ludovic Orban si liberalii care l-au insotit la manifestarile organizate la Iasi cu prilejul a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri au purtat banderole albe la brat, in semn de sustinere a construirii Autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures. "Purtam o banderola prin…

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi organizeaza o expozitie aniversara intitulata "24 Ianuarie 1859: Mica Unire" care va putea fi vizitata la Muzeul "Vasile Pogor". Potrivit organizatorilor, expozitia va fi deschisa incepand cu data de 24 ianuarie pana la sfarsitul lunii…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Episodul de iarna de astazi a lasat urme adanci in urma lui. 77 de mii de locuințe din 100 de localitați sunt deconectate de la rețeaua de curent electric, din cauza vremii. Cele mai afectate sunt județele Constanța, Tulcea și Brașov. De asemenea, zeci de scoli sunt inchise in toata tara, iar elevii…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment șanse minime, in Parlament.…

- Asociaia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov (AMFB) si Patronatul Medicilor de Familie din Bucuresti si judetul Ilfov (PMFB) au luat act cu suprindere de decizia Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) de a organiza o sesiune speciala de contractare…

- Echipa medicala de la Spitalul Municipal de Urgența Moinești se pregatește in aceste momente pentru a participa la o noua prelevare de organe. Sunt așteptate echipe de la Iași și București, care vor prelua aceste organe, pentru a fi transplantate. Dupa o prima evaluare, se va preleva ficatul și rinichii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Florestiul are toate sansele sa se transforme in oras. Cea mai mare crestere de populatie din Romania Este cea mai mare comuna din Romania, dar are toate sansele sa se transforme in oras. Vorbim despre o localitate din judetul Cluj. În ultimii 10 ani, comuna Floresti din Cluj a crescut de…

- Unsprezece judete - Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui - se afla luni dimineata sub atentionare cod galben de ceata. Se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor,…

- Cu un ritm rapid de dezvoltare si pe teritoriul judetului Ilfov, Grupul de Socializare Locala (GSL) este o noua asociatie care a luat fiinta de curand, la nivel national. Ea are 7.000 de membri si “grupuri de lucru in localitatile ilfovene: Chitila, Ciorogarla, Glina, Popesti-Leordeni, Snagov, Stefanestii…

- Amanunte noi oferite de anchetatori in cazul dublei sinucideri de la Iași. Cei doi soți consumasera cantitați mari de alcool inainte de a recurge la acest gest. Femeia avea 2.4mg/l alcool in sange, iar barbatul avea 1.7. &...

- Iesenii sunt disperati din cauza noroaielor de pe strazile din Iasi. In special in zona santierelor situatia este de nesuportat. "Stiu ca vine Anul Nou si nu mai e vreme, dar poate sa gandeste cineva la Primarie sa trimita sa se puna macar niste pietris pe Soseaua Nationala, in Podu Ros. Ne plangem…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Amanunte incredibile ies la iveala despre medicul gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun. Prof. univ. dr. Bogdan Maleon era un om apreciat, cu o activitate academica importanta. Acesta are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, conform adevarul.ro.Citește…

- Sezonul va incepe in 23 decembrie 2017! In peisajul grandioas al muntilor Carpati, reinvie in fiecare an palatul de clestar al Romaniei, Hotelul de Gheata. Intr-un cadru de poveste, sute de oaspeti ii trec pragul si regasesc la inaltimi culminante, linistea de deasupra lumii. …

- „Anul 1711 a creat un precedent pentru Moldova: in urma trecerii lui Dimitrie Cantemir de partea tarului Petru I, trupele ruse ajung pentru prima data la Iasi. Acest eveniment inaugureaza un sir lung de veniri ale rusilor in Moldova, pe fondul conflictelor care vor opune marile puteri din zona, Rusia,…