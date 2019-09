Stiri pe aceeasi tema

- Stresul face victime intre profesioniștii din spitale. Din nou! La spitalul Sf. Spiridon din Iași, o asistenta medicala a murit la scurta vreme dupa ce a ieșit din tura de noapte. In drum spre casa, in...

- Situație alarmanta la Paris, la trei luni de la incendiul care a mistuit Catedrala Notre Dame. Aproape 170 de copii au fost testați, rezultatele indicand un nivel ingrijorator de mare de plumb in sange, transmite AFP, citata de Agerpres. Numarul copiilor depistati la controlul nivelului de plumb in…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, in perioada 13-14 iulie 2019, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Global privind cooperarea eficienta pentru dezvoltare, care s-a desfasurat la New York, si a fost organizata de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)…

- Catedrala Notre Dame din Paris este o capodopera a arhitecturii gotice si una dintre cele mai emblematice locuri din toata Franta. In jurul acestei cladiri maiestuoase s-au tesut numeroase povestiri celebre.

- Autoritatile franceze iau in calcul ipoteza unui accident si elimina posibilitatea ca incendiul sa fi fost provocat intentionat. Victima unui incendiu izbucnit in aprilie, Catedrala Notre-Dame, care era vizitata anual, in medie, de 12 milioane de persoane, a fost partial distrusa, flesa si o mare…

- O țigara nestinsa sau o defecțiune la sistemul electric se numara printre posibilele cauze ale incendiului care a afectat grav Catedrala Notre Dame din Paris pe 15 aprilie, au anunțat autoritațile franceze care se ocupa de ancheta, potrivit foxnews.com, citat de Mediafax.Autoritațile franceze iau ...

- Sunt avute in vedere, in schimb, alte piste, printre care o disfunctionalitate a sistemului electric sau declansarea incendiului de la o tigara prost stinsa, a indicat parchetul din Paris. Acesta a incredintat continuarea investigatiei unei echipe de trei judecatori de instructie, care va…

- Doar 9% dintre promisiunile de donatii pentru Catedrala Notre-Dame, simbol al orasului Paris, care a fost afectat de un incendiu de amploare pe 15 aprilie, au fost concretizate, a confirmat, vineri, ministrul francez al Culturii, Franck Riester. Ministrul a declarat ca, din suma totala promisa de 850…