Grupul BBC a anuntat joi ca va produce un musical radiofonic inspirat din viata ducesei de Sussex, ce va fi difuzat in Marea Britanie pe 1 ianuarie, pentru a marca intrarea in noul an, informeaza Press Association.



Noua productie se intituleaza "The Sixth In Line To Be King and I", va fi difuzata de postul BBC Radio 4 si va prezenta viata fostei actrite americane Meghan Markle, actuala sotie a printului Harry. Spectacolul musical va include scene care fac referire si la viitorul apropiat al ducesei de Sussex, in contextul in care aceasta este insarcinata si asteapta venirea pe lume…