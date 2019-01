Stiri pe aceeasi tema

- Un avion spatial al Virgin Galactic a zburat joi spre frontiera cu spatiul, revenind in conditii de siguranta in desertul californian, ultima etapa dintr-o serie de teste dificile, desfasurate pe parcursul mai multor ani, de compania care spera sa realizeze primul zbor comercial cu pasageri al SUA…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- Retailerul online Alibaba a realizat vanzari record de 213,5 miliarde de yuani (30,7 miliarde dolari) de Ziua Celibatarilor, dar cresterea anuala a incetinit de la 39% in 2017 la 27%, cel mai scazut ritm consemnat vreodata, transmite Reuters.

- Un scaun cu rotile motorizat, care i-a apartinut lui Stephen Hawking, s-a vandut joi cu aproape 300.000 de lire sterline (391.740 dolari), iar teza de doctorat a celebrului astrofizician britanic a obtinut o suma dubla, in cadrul unei licitatii organizate in scopuri caritabile, potrivit Reuters.

- Numerele completate pe un bilet vandut in Carolina de Sud s-au potrivit cu cele sase extrase marti la loteria Mega Millions din Statele Unite, cu un castig record de 1,6 miliarde de dolari, conform unui anunt publicat miercuri dimineata de loteria de stat, citat de Reuters. Numerele extrase marti seara…