Stiri pe aceeasi tema

- Un milionar din Marea Britanie a fost uluit sa afle la doua decenii de la nasterea copiilor sai ca nu este tatal acestora. Totul a pornit dupa diagnosticarea cu o boala care produce infertilitate.

- Becali negociaza vanzarea lui Gnohere in Arabia, CFR l-a scos la mezat pe Țucudean. Primele doua clasate se pregatesc sa se desparta de oamenii decisivi. FCSB și CFR pregatesc continuarea competiției pentru titlu cu o strategie ciudata: ambele vor sa se desparta de oamenii cei mai importanți. FCSB…

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia Bucuresti, dar aeroportul Gatwick a fost inchis dupa ce mai multe drone au fost observate in apropierea unei…

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- O echipa internationala formata din oameni de stiinta din Australia si Marea Britanie sustine ca a descoperit cea mai solida dovada identificata pana in prezent a legaturii dintre obezitate si depresie, conform unui studiu publicat marti, citat de Xinhua. Cercetarea efectuata de Universitatea Australiei…

- "Incepand de la 1 ianuarie 2019, modalitatile in care se pot plati taxele si impozitele locale in sectorul 4 se diversifica, astfel incat, pe langa posibilitatea de a plati in mod fizic la ghiseele Directiei de Taxe si Impozite Locale (DTIL) sector 4 (...), oamenii se pot duce la orice retea de supermarket…

- Clubul SCM Craiova a organizat astazi o conferinta de presa in care antrenorul formatiei feminine de handbal, Bogdan Burcea, a prefatat intalnirea cu Corona Brasov, din Liga Florilor, programata maine, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, si a vorbit ...

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters, citeaza adevarul.ro.