Stiri pe aceeasi tema

- O persoana este in stare grava dupa ce un elicopter s-a prabusit, marti, in oraselul scotian Perth, informeaza cotidianul The Scottish Sun. Elicopterul s-a prabusit in timp ce incerca sa decoleze de pe un aerodrom din Perth. Aparatul a suferit avarii semnificative in urma accidentului,…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica in New York, informeaza BBC . Alti trei pasageri se afla in stare critica la spital, dupa ce au fost scosi din apa de catre scafandri.

- Grav accident sambata dimineata in localitatea Milisauti. O autocamioneta in care se aflau trei persoane a rupt parapetul de protectie de la podul care traverseaza raul Suceava si apoi a zburat in albia cursului de apa. Avand in vedere ca distanta dintre pod si albie este de circa 10 metri, ...

- Sistemul national de transport al gazelor este de marti dimineata in stare de dezechilibru, volumul de gaze din conducte fiind sub nivelul optim. Joi dimineata Line Pack era de 34,7 milioane mc, fata de o valoare optima de 41 milioane metri cubi. Starile de risc apar cand Line Pack este sub 33 milioane…

- Cine este barbatul care și-a impins tatal de la balcon in Roman. Calin Catalin Vargolici, tanarul acuzat ca ar fi vrut sa-și omoare parintele, este cautat de polițiști care au facut publice semnalmentele suspectului. Polițiștii din județul Neamț sunt in alerta pentru a-l prinde pe tanarul acuzat ca…

- Cat de mica este iubita lui Vladimir Kliciko in comparație cu sportivul. Hayden Panettiere este foarte mica de inalțime fața de iubitul ei Vladimir Kliciko, potrivit unor fotografii facute in timp ce cuplul savura o zi frumoasa la plaja in Barbados. Vezi galeria foto + 2 + 2 Potrivit The Sun , tanara…

- Cadrele medicale de la SMURD Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in zona Balada unde o femeie avea nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit SAJ Constanta victima s a ranit dupa ce a cazut de la aproximativ doi metri. Femeia a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral,…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Stare de urgenta in Indonezia, dupa ce Muntele Sinabung a erupt inca o data, aruncand fum si cenusa fierbinte la 7.000 de metri altitudine. Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010. Peste 30.000 au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in acesti opt ani.…

- Moarte teribila pentru un tanar de 31 de ani din Morlaca. Acesta a decedat mați dimineața in cariera de piatra de la Bologa, dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri. Andrei Foia se afla la locul de munca și nu se știe la acest moment cum a cazut in cariera de piatra. In jurul orei…

- Stare de urgența in Indonezia, dupa ce Muntele Sinabung a erupt inca o data, aruncand fum și cenușa fierbinte la 7.000 de metri altitudine. Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010.

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat al unei societati care isi desfasura activitatea in cariera de piatra Bologa, din judetul Cluj, a murit marti, dupa ce a cazut de la o inaltime de 100 de metri, scrie AGERPRES.Citeste si: Andreea Cosma, in audienta la ministrul de Interne: Reclamatii…

- Moarte teribila pentru un tanar de 31 de ani din Morlaca. Acesta a decedat mați dimineața in cariera de piatra de la Bologa, dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri. Andrei Foia se afla la locul de munca și nu se știe la acest moment cum a cazut in cariera de piatra. In jurul orei…

- Emiratul Dubai, aflat permanent in cautarea unor noi recorduri, a anuntat inaugurarea celui mai inalt hotel din lume, a carui inaltime este de 356 de metri, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de biroul de informare al Guvernului local. Gevora Hotel, aflat pe bulevardul Sheikh Zayed, a doborat cu…

- Emiratul Dubai, aflat permanent in cautarea unor noi recorduri, a anuntat duminica inaugurarea celui mai inalt hotel din lume, a carui inaltime este de 356 de metri, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de biroul de informare al Guvernului local.

- Imagini dramatice au fost surprinse ieri, in statiunea Sureanu! O turista a urcat in telescaun dar, cand a vrut sa coboare in capatul de sus al partiei, a ramas blocata. Rucsacul pe care il purta s-a agatat de teleferic.

- A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai inalt hotel din lume, in Dubai, același oraș in care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de inalțime. Gevora are 75 de etaje și o inalțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a depașit in inalțime un alt hotel din Dubai, JW Mariott Marquis, care…

- Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean,…

- Locuitorii din Sankeshu din provincia Jiangsu au banuit initial ca in zona se efectuau lucrari de reabilitare a caii de acces, dar politia a descoperit un alt scenariu: un barbat inchiriase un buldoexcavator cu care a decupat drumul, apoi a incarcat bucatile de pavaj in camioane si le-a vandut unei…

- Haos la depoul Grivita. Un muncitor este in stare grava, iar pericolul de explozie este imens. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri pe 35 la suta din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane…

- ...ne vegheaza și ne urmarește cu ochi tulburi, aproape invizibili, de vreo trei saptamani deja. De la prima ninsoare adevarata, practic. De atunci de cand Darius, un tanar de 34 de ani care muncește intr-o cafenea de pe Bulevardul Independenței a decis sa-i dea o șansa...

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- Stare de urgenta in capitala Paraguayului din cauza inundatiilor. In unele zone, apa are cativa metri adancime. Mai multe case din apropierea malurilor raului au fost distruse complet. Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele. Primaria a anuntat ca va oferi…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, i a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce si devenise cianotic, intr un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, informeaza Agerpres.ro. Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Cand vine vorba de ziua nuntii, majoritatea femeilor vor sa arate si sa se simta ca niste printese, intr-un decor de poveste. Cu toate acestea, nuntile clasice nu se mai numara printre preferintele tinerilor din ziua de astazi.

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Accident CUMPLIT. Doi morti dupa ce o masina s-a pravalit in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. FOTO O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s-a petrecut pe DN…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Doua dintre victime se afla in stare critica.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Un roman aflat in stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat in cursul unei operatiuni a politiei intr-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Fostul arbitru roman, Ioan Danciu a povestit pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in stare grava in spital chiar de ziua sa de nastere. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de…

- Un muncitor de 25 de ani a supravietuit marti, dupa ce a cazut de la aproximativ zece metri inaltime, intr-o hala din localitatea Selimbar, in timpul unui accident de munca, conform Politiei...

- O statuie din bronz care il infatiseaza pe Alexandru Marghiloman va fi amplasata in parcul care i-a apartinut politicianului buzoian. Va avea aproape trei metri inaltime si va fi amplasata in apropierea Vilei Albatros, pe aleea principala. Investitia care ajunge la circa 300.000 de lei va fi suportata…

- Patriarhul Daniel a anuntat cand va fi inaugurata Catedrala Manturii Neamului, edificu la care se lucreaza tocmai din anul 2011. Acesta a anuntat ca fericitul eveniment se va produce pe data de 30 noiembrie, atunci urmand sa fie sluijba de sfintire a acesteia. Costurile ridicarii acestei cladiri…

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului” din Pasamayo și considerata…

- Bradul iluminat, aflat in piata Lenin din cel mai mare oras al insulei Sahalin, a fost distrus de flacari in 10 minute, ramanand intacta doar structura din metal care il sustinea. Pana la sosirea pompierilor, bradul fusese distrus. In ciuda flacarilor care au inspaimantat persoanele prezente la spectacolul…

- Turistii care vor vizita Dubaiul anul viitor vor fi pusi intr-o rama de aur. Este vorba despre un zgarie nori care va fi inaugurat de Revelion si care seamana foarte bine cu o rama de tablou.

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Ies la iveala noi dezvaluiri socante despre femeia ucisa de șeful SRI Prahova! Familia femeii este in stare de soc dupa ce a primit crunta veste. Purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov, angajatul SRI avea o alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat, fiind cercetat in stare de libertate pentru…

- Un român în vârsta de 47 de ani a murit în Italia, dupa ce a cazut de la o înalțime de trei metri, în timp ce el încerca sa lipeasca afișe pulbicitare.