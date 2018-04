Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu a fost sa o viziteze pe Ionela Prodan. Indragita artista care se confrunta cu mari probleme de sanatate se afla internata, de ceeva timp, la Spitalul Elias din București. (CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A DESCHIS OCHII ȘI A VORBIT CU FIICELE EI) Intr-un interviu telefonic acordat jurnalistilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.897 locuri de munca, in data de 3 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.657; Prahova…

- Fotbalistul echipei Albacete, Pelayo Novo, a fost operat dupa ce sambata a cazut de la etajul trei al unui hotel, suferind cateva fracturi si leziuni, iar prognosticul in cazul sau este rezervat, informeaza sport.es.

- Pelayo Novo Garcia, mijlocașul de 27 de ani de la Albacete și fost jucator la CFR Cluj, se afla intr-o stare complicata dupa ce a cazut de la etajul trei. Presa din Spania scrie ca fotbalistul, care sambata, inaintea meciului Huesca - Albacete, a cazut de la etajul trei al hotelului, a suferit mai multe…

- Informatii de ultima ora despre accidentul lui Pelayo, fostul jucator al echipei CFR Cluj, despre care presa internaționala a scris ca ar fi vrut sa se sinucida, aruncandu-se de la etajul 3 al hotelului unde echipa sa actuala, Albacete, era cazata.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.721 locuri de munca, in data de 30 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.331, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.380 locuri de munca, in data de 28 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.906, Prahova…

- Fuego a incheiat luni seara, pe scena Teatrului Național din București, super-turneul „Tu ești primavara mea!”, iar un moment extraordinar realizat de artist a provocat lacrimi in sala! Concertul a omagiat muzica ușoara romaneasca, fiind o reverența fața de marile voci și compozitori, dar și fața de…

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Madalina Ghenea a ajuns la spital. Frumoasa actrița a avut unele probleme medicale și a mers imediat la un spital din București ca sa se consulte cu specialiștii. In timp ce a fost supusa unui tratament, Madalina Ghenea s-a lasat fotografiata pe patul modern dintr-un salon de cinci stele. Ea a facut…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Ion Țiriac are cu ce se mandri! Fiica lui, deși nu este model, arata ca un manechin consacrat. Ioana Țiriac a stralucit, miercuri seara (15 martie), la o gala caritabila organizata in București. Ioana a moștenit trasaturile fizice ale mamei sale, ziarista egipteana Sophia Ayad. Fostul tenismen a fost…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Copila a fost nevoita sa renunte la micuta ei, insa nici acum nu si-a revenit din durerea prin care a trecut. Tressa Middleton, acum in varsta de 24 de ani, a fost violata cand avea doar 11 ani de fratele sau Jason care avea 16 ani. In urma agresiunii Tressa a adus pe lume […] The post A nascut la…

- Tudor Stavru, sportiv la Dinamo, a facut parte din prima generație de cascadori, zamislita de marele Sergiu Nicolaescu pentru peliculele de succes. A jucat in peste 22 de filme, apreciate, apoi, dupa cutremurul din 4 martie 1977, s-a dus sa caute supraviețuitori. A cazut de la etajul opt al ”blocului…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- O poveste de viata incredibila. O femeie isi dorea foarte mult sa aiba copii, insa problemele de sanatate nu au lasat-o sa conceapa unul. Asa ca a decis sa infieze unul. Ingeborg McIntosh a mers la un orfelinat si s-a atasat de Jordan, care pe atunci era un nou-nascut tare simpatic. Insa totul nu a…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Concurenții de la Exatlon, dar și cei care ii urmaresc de acasa, s-au obișnuit deja cu accidentarile. Mulți dintre concurenți, deși sunt sportivi cu experiența, au avut parte de accidentari mai mult sau mai puțin grave, iar Anda Adam a ajuns chiar sa se opereze atunci cand a ajuns la București. In emisiunea…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Moarte stupida in Petrosani. Un barbat si a pierdut viata dupa ce a cazut in cap intr un parau din centrul localitatii. El si a scapat telefonul in apa, iar cand s a aplecat dupa el s a dezechilibrat si a cazut, scrie avantulliber.ro. Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut…

- Tanarul de 18 ani care a murit, ieri, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 11 al unui bloc din cartierul clujean Marasti, a lasat un bilet de adio si scris si video. Citeste si Un tanar a cazut in gol de la etajul 11. Politistii au deschis o ancheta Politistii au confirmat ca este vorba…

- Un barbat a scapat nevatamat dupa ce a cazut, vineri, de la etajul patru al unui bloc, dar a ramas agatat in sarmele pentru rufe de la primul etaj, unde a ramas cateva ore. Barbatul incerca sa intre in casa pe geam pentru ca si-ar fi pierdut cheile.

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- "Incidentele care au avut loc in data de 12 decembrie anul trecut in statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1 in urma carora doua persoane au fost impinse pe linia de metrou, iar una si-a pierdut viata, a ridicat unele de semne de intrebare cu privire la riscurile - poate cunoscute pana la…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- O femeie insarcinata a nascut și și-a scapat bebelușul in hazna, miercuri dimineața, in localitatea Nicolae Balcescu, județul Constanța.Femeia in varsta de 20 de ani este necasatorita și nu știe exact daca sarcina era la termen, scrie Realitatea.net.

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza intr un apartament din zona Dorobanti, Bucuresti, potrivit informatiilor Realitatea TV. Incendiul a izbucnit intr un apartamentul situat la etajul 3 al unui imobil de 4 etaje, de pe strada Radu Beller nr. 6. Din primele informatii este degajare mare de fum in…

- "Noi am fost anuntati duminica, de medicul de garda de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Giurgiu, ca a fost constatat decesul unui barbat in varsta de 70 de ani din localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, care a cazut de la etajul al treilea al spitalului. Trupul barbatului decedat…