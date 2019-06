Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 iunie 2019, in jurul orei 21.40, polițiștii din Campeni au fost solicitați sa intervina, pe raza comunei Albac, pentru soluționarea unui accident rutier in care a fost implicat un mopedist. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca un barbat de 42 de ani, din Sangeorz – Bai,…

- O femeie in varsta de 50 de ani a suferit rani grave si a fost transportata la spital dupa ce a cazut de pe o schela amplasata in partea din spate a cladirii in care functioneaza Primaria Iasi pentru...

- Politia din Brașov efectueaza cercetari intr-un dosar penal deschis marti dimineata in cazul unui accident de munca, dupa ce un barbat a ajuns la spital in stare grava, in urma caderii de la inaltime. Barbatul, in varsta de 52 de ani, a fost transportat la spital. Initial, in apelul la 112 se preciza…

- In topul celor mai mari exportatori intracomunitari de miere, Ungaria este urmata de Belgia (19.000 de tone), Spania (18.000 de tone), Germania (16.000 de tone), Polonia (15.000 de tone), Bulgaria (10.361 tone) si Romania (9.377 tone de tone). In paralel, in anul 2018, statele membre UE au exportat…

- In ultimele zile doua pasagere au ajuns la spital in urma accidentarilor suferite in autobuz. Prima s-a ranit dupa ce șoferul a franat brusc , iar cealalta nu s-a asigurat corespunzator, s-a dezechilibrat și a cazut in momentul in care șoferul a franat la o trecere de pietoni. Pe același scenariu, marți…

- Sambata seara, un barbat in varsta de 47 de ani, din orașul Simeria, in timp ce conducea un moped neinregistrat, pe strada Iosif Vulcan, din municipiul Deva, din direcția strazii Mihai Eminescu spre satul Cozia, s-a dezechilibrat și a cazut pe carosabil. In urma evenimentului rutier a rezultat…

- O femeie, pasagera intr-un autobuz RATBV a ajuns la spital, in urma unui incident care a avut loc sambata seara, in jurul orelor 19.00. Potrivit polițiștilor, șoferul a franat la o tercere de pietoni de pe strada Nicolae Iorga din municipiul Brașov, iar pasagera s-a dezechilibrat și a cazut. La fața…

- Un turist a fost ranit si transportat la spital, vineri seara, dupa ce a cazut de pe un zid al Cetatii Soimos, pe care se urcase pentru a face o fotografie, turistul fiind preluat de un echipaj de salvatori de la inaltime al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, potrivit agerpres.ro.Citește…