Stiri pe aceeasi tema

- O politista in varsta de 23 de ani a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un motociclist baut, dupa ce ii facuse semnal sa opreasca, in orasul Navodari. Barbatul nu ar fi vazut semnalul ei.

- O polițista a fost ranita la Navodari dupa ce a fost lovita de un moociclist beat pe care incerca sa-l opreasca, intr-un sens giratoriu. Barbatul in varsta de 41 de ani conducea motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orasului catre statiunea Mamaia. Cand a ajuns la un sens giratoriu…

- Un motociclist beat a lovit o politista care incerca sa-l opreasca, in Navodari, intr-un sens giratoriu, amandoi fiind raniți.Potrivit polițiștilor, un barbat de 41 de ani a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orașului catre stațiunea Mamaia și cand a ajuns…

- Astazi, in jurul orei 03.00, un barbat de 41 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat 0,35 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orasului catre statiunea Mamaia si cand a ajuns la sensul giratoriu din…

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se observa in apa trupul unei persoane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Un tanar din Vaslui a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce, in timp ce se deplasa cu motocicleta pe strada Walter Maracineanu, a intrat in coliziune cu un autoturism.

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit carosabilul și a intrat in mai mulți copaci intre localitațile Navodari și Sacele din județul Constanța. Tatal creatorului de moda le-a declarat anchetatorilor ca fiul sau se indrepta spre Valcea, conform stirileprotv.…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Țifești, a ajuns la in cursul zilei de luni la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului, dupa ce a fost batut de un consatean. Potrivit buletinului de presa al spitalului, barbatul prezenta „traumatism cranio-cerebral prin agresiune, cu echimoze periorbitare…