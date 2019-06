Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost implicat vineri intr un accident rutier produs pe strada Dezrobirii din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier, una dintre ele este o masina de scoala.La fata locului se afla un echipaj medical dar si politistii. ...

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 02:00, un microbuz a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma impactului, microbuzul de transport in comun s-a rasturnat si 16 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un barbat de 49 ani, cu privire la faptul ca, pe DJ 606 A, in afara localitații Adunații Teiului, comuna Tamna, s-a produs un accident de circulație soldat cu ...

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…

- Accident cu o mașina și un autobuz in localitatea Pacureni din județul Mureș. In urma impactului, patru persoane au fost ranite. Un autobuz a fost implicat, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, primele informatii aratand ca trei pasagerii din autobuz au fost raniti. A…

- Bogdan Ioan a dezvaluit pentru Click! ca a fost implicat intr-un accident rutier. "Doar Smiley a știut. Doua saptamani nu am putut canta. Dupa etapa a treia, ma duceam la o prietena in Iasi și am avut un accident, dar nu din vina mea. Dauna totala la masina, multumesc lui Dumnezeu ca mai sunt…

- Un microbuz in care erau șapte romani a fost implicat intr-un accident in Belgia. Mașina lor a fost izbita de un șofer baut, care a adormit la volan, pe autostrada E314. Romanii se intorceau acasa, din Marea Britanie. In apropiere de localitatea Holsbeek, in jurul orei locale 06:45, microbuzul lor a…

- Accident in zori! La ora 03,30, pe DN 14, km. 58+850, un șofer in varsta de 24 de ani, din Laslea, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Mediaș - Sighișoara, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Read More...