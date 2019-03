Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai de succes antreprenori din Marea Britanie, Andrew Michael, a povestit intr-un reportaj ca pentru a-și incepe prima afacere, in urma cu peste 20 de ani, a furat bani de pe cardul de credit a mamei sale. Cand Andrew Michael avea 17 ani a decis sa-și schimbe viața și impreuna cu un…

- HERNING BLUE FOX - AALBORG Meci interesant in Metal Ligaen acolo unde locurile 6 si 3 duc o lupta ce se anunta extrem de disputata. Gazdele, 6 puncte peste linia ce separa playofful cu playoutul, au 16 meciuri acasa in ultimele 20 cu peste 4.5 goluri in meci ( 9-1 raportul in ultimele 10 partide acasa…

- Un total de 57 de persoane au fost ucise in regiunea muntoasa Bicol, la sud-est de Manila, iar alte 11 pe insula Samar. Cele mai multe decese s-au produs prin inec sau in urma alunecarilor de teren. "Mi-e teama ca (bilantul) va creste deoarece sunt inca multe zone in care nu am reusit sa ajungem",…

- Pentru ca suntem mereu conștienți ca langa noi sunt oameni care au nevoie de sprijinul celor din jur, am incercat și in acest an sa fim alaturi de cateva familii din Alba Iulia, acum, in prag de sarbatori, așa cum ințelegem sa o facem intotdeauna. Impreuna cu primarul Mircea Hava și viceprimarii Paul…

- CRACIUN 2018. Cum sa cumperi CEA MAI BUNA carne de porc. La ce trebuie sa fii atent"A fost confiscata o cantitate de 1.858 kg de produse alimentare neconforme (carne si produse din carne), 65 de litri de lapte si 7 kg de peste. In urma controalelor realizate in trafic au fost confiscati 11 porci…

- Toba de casa este unul din preparatele nelipsite de la masa de Craciun. Chiar daca muncesti putin ca sa o prepari, rezultatul final va fi unul foarte bun, iar preparatul mult mai sanatos decat cel cumparat din comert. Iata reteta ...

- Targul "Acasa de Craciun" a fost inaugurat aseara al doilea an consecutiv la initiativa Guvernului. Miile de luminițe care impodobesc strada 31 august au fost aprinse sub aplauzele a sute de oamenii. Startul a fost dat de premierul Pavel Filip.

- O persoana a fost ucisa si alte noua au fost ranite intr-un atac armat la Strasbourg, in apropierea locului in care se desfasoara targul de Craciun. Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul oarsului Strasbour...