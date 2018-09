Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a autosesizat, marti, si a solicitat o ancheta la Serviciul Judetean de Ambulanta Dambovita, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare a unui apel la 112 in urma unui accident in care solicitantului i se spune sa duca singur un copil ranit la spital…

- Doua persoane au decedat, iar un minor de 12 ani a fost transportat in stare de inconstienta la spital, in urma unui accident rutier produs duminica pe raza localitatii timisene Lenauheim, dupa ce soferul...

- Un copil de 8 ani a fost ranit astazi intr un accident rutier ce a avut loc pe o strada din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 16.00, o femeie, de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Intrarea Parang din Constanta, dinspre bulevardul I.C.Bratianu catre str I.L.Caragiale.La…

- Barbatul in varsta de 29 de ani suspectat ca a incendiat un centru de refugiati in orasul Bergisch Gladbach, din vestul Germaniei, a incercat sa se sinucida, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, relateaza DPA.

- Un copil a fost ranit grav in urma unui incident produs luni pe strada Luceafarului din municipiul Calarasi. La fata locului s-au deplasat pompierii militari care au fost solicitati sa intervina pentru a taia o bara metalica in care acesta era prins. Victima a fost preluata de un echipaj de prim ajutor…

- Un copil de 10 ani a fost ranit in timp ce se afla cu parintii, duminica, intr-o tabara la Bughea de Sus, in judetul Arges, dupa ce acoperisul unui foisor a cazut peste el, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a lovit frontal de un alt autoturism, pe drumul judetean 108A, intre localitatile Agrij si Pausa, potrivit Agerpres. Conform primelor date, furnizate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Ploile torentiale din ultimele zile au facut ca sute de oameni sa se trezeasca cu puhoaie in gospodarii. Cateva mii, doar in Suceava, au ramas fara curent electric din cauza vijeliei. Trasnetele au luat viata unui copil si au distrus doua case.