Stiri pe aceeasi tema

- Transporturile feroviare au fost partial suspendate duminica in regiuni din vestul Germaniei, afectate de furtuna denumita ”Eberhard”, in timp ce in Belgia vecina rafalele puternice de vant au perturbat de asemenea reteaua feroviara si o persoana a fost ucisa in urma caderii unui copac, relateaza agentiile…

- In landul Renania de Nord-Westfalia toate trenurile pe distante lungi, precum si unele trenuri locale, au fost anulate, a anuntat operatorul Deutsche Bahn. Langa orasele Aachen si Koln copaci rupti de vand au cazut peste sinele de cale ferata, iar sosele au fost blocate tot de arbori cazuti.…

- Parisul si Berlinul poarta discutii asupra regulilor privind exporturile lor de armament, conform unor surse concordante, o problema cruciala intr-un moment in care cele doua tari sunt angajate in importante proiecte industriale comune in domeniul apararii. Potrivit unui purtator de cuvant…

- Traficul a fost intrerupt joi, 31 ianuarie, pe Aeroportul Koln-Bonn din vestul Germaniei, dupa ce zona a fost lovita de o furtuna de zapada. Aterizarile si decolarile au fost oprite la ora locala 09:15 (08.15 GMT), pentru ca pistele si alte zone ale aeroportului sa poata fi curatate, a indicat o purtatoare…

- Traficul a fost intrerupt joi pe aeroportul din Koln/Bonn din vestul Germaniei, dupa ce zona a fost lovita de o furtuna de zapada, informeaza DPA. Aterizarile si decolarile au fost oprite la ora locala 09:15 (08.15 GMT), pentru ca pistele si alte zone ale aeroportului sa poata fi curatate, a indicat…

- Premiul Charlemagne (Karlspreis) ii va fi decernat in acest an secretarului general al ONU Antonio Guterres, pentru implicarea sa in apararea valorilor europene, au anuntat marti organizatorii, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere…

- O furtuna de zapada a lovit luni nordul Japoniei, perturband traficul aerian si feroviar si aducand temperaturi de sub zero grade Celsius in regiune, au informat autoritatile, citate de DPA, relateaza Agerpres. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, unele parti ale insulei nordice Hokkaido se vor confrunta…

- Într-un videoclip datat vineri, 11 ianuarie, Bernard Monot, un deputat european din formatiunea politica Debout la France și fost membru al Frontului Național, a declarat ca Emmanuel Macron și Angela Merkel ar negocia, în secret, suveranitatea Alsaciei și Lorenei. Videoclipul a fost foarte…