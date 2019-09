Un mort şi zeci de răniţi într-un incendiu la un spital din Dusseldorf, Germania Dintre persoanele ranite, sapte au suferit arsuri care le putin viata in pericol, in timp ce alte patru sunt ranite grav, a spus un purtator de cuvant al departamentului de pompieri. Alte 61 de persoane au avut de suferit din cauza ca au inhalat fum, au precizat autoritatile, adaugand ca pana la 100 de persoane au primit ingrijiri medicale. Cauza incendiului de la Spitalul Marien, care a fost stins, nu se cunoaste deocamdata, au mai transmis pompierii, adaugand ca nu este clar daca persoana decedata era un pacient. Incendiul a izbucnit in salonul unui pacient unde a fost gasit cadavrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

