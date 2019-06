Un mort şi zeci de răniţi în urma a două atentate cu bombă ce au vizat staţii de autobuz Bombele au explodat in centrul orașului. Politia federala din Kirkuk a informat printr-un comunicat ca exploziile au fost comise cu dispozitive explozive artizanale. "Prima bomba a vizat un autobuz, iar cea de-a doua bomba a fost detonata intr-o statie de autobuz care circula pe un pod in momentul in care s-a produs al doilea atentat. Printre victimele atacului se numara o femeie care se afla in autobuz in momentul atacului cu bomba, care a murit. 17 persoane au fost ranite, potrivit politiei irakiene, potrivit nrttv.com. In zilele recente, orasukl Kirkuk a fost tina unui val… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

