Un mort şi zece dispăruţi în urma prăbuşirii unei clădiri în Brazilia "Opt persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din nefericire, una era moarta. Sunt alte zece persoane pe care familiile lor nu au reusit sa le localizeze", a explicat jurnalistilor colonelul din serviciul de pompieri Cleyton Bezerra. Echipele de salvare au gasit doua persoane in viata sub daramaturi si depuneau toate eforturile pentru a le extrage in cel mai scurt timp. Imagini impresionante difuzate la postul local de televiziune au aratat mormane de ciment de culoare galben inchis, sub un nor dens de praf. Cauzele prabusirii nu au fost stabilite deocamdata. Cladirea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

