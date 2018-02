Stiri pe aceeasi tema

- Un accident groaznic s-a produs, luni seara, în județul Buzau, pe DN1B, în dreptul localitații Lipia. Un autoturism a fost strivit în urma impactului cu o cisterna și doi oameniau murit pe loc, potrivit Agrespres.

- Un tir (autocisterna) si un autoturism s-au ciocnit la Hanul Lui Tinta, luni seara - la iesirea din Buzau spre Ploiesti. Din primele date se pare ca este vorba de 2 victime. La fata locului au fost directionate 2 echipaje de politie, 2 autospeciale pentru stingere, 1 autospeciala descarcerare grea si…

- Traficul este blocat la ieșirea din Buzau in urma unui teribil accident produs in urma cu cateva minute pe porțiunea spre Ploiești in dreptul Hanului lui Ținta. Din primele informații de la fața locului zona a fost izolata de catre pompieri intrucat in accident este implicata și o cisterna șiexista…

- Gara Brasov ramane un loc periculos, in ciuda masurilor luate de autoritatile locale. Dupa ce in urma cu cateva zile un adolescent in varsta de 17 ani, a jefuit doi calatori, acum, o adolescenta și doi tineri au talharit un barbat. Suspecții au pus ochii pe un barbat de 56 de ani, din județul Buzau,…

- Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in judetul Vrancea, la ora 00:20 si a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la o adancime de 62 de kilometri. Cutremure in Vrancea si in Buzau Cel mai puternic seism de anul acesta s-a produs in data de 8 februarie,…

- Intr-o postare pe facebook, deputatul social democrat Marcel Ciolacu asigura buzoienii ca se vor continua investitiile in Buzau: “Anul acesta vom incepe cele mai ample lucrari de modernizare pe care le-a cunoscut județul Buzau de-a lungul timpului.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a atribuit recent un contract de reparatii la pod pe DN21 km 89 668, la Slobozia ndash; la DRDP Constanta. Potrivit Licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte…

- O firma olandeza vrea sa faca un parc eolian gigantic in Romania, iar primul beneficiar e statul olandez. Proiectul presupune realizarea unui parc eolian de 1.000 de MW care ar fi al cincilea din lume din punct de vedere al puterii instalate, scrie digi24.ro.

- O ambulanta care se indrepta cu un caz la Baile Felix, pentru recuperare, a fost izbita de un autoturism BMW condus de un tanar de 25 de ani, din județul Gorj. Accidentul a avut loc sambata, in municipiul Petroșani. In urma impactului dintre autospeciala și mașina de lux, un barbat care mergea…

- Un filmuleț postat de o buzoianca de la munte, in care un autoturism cu mulți cai putere este tras cu boii, tinde sa devina viral pe internet. Prin clipul postat pe Facebook, pe care mulți l-ar considera mai degraba comic, autoarea lui dorește de fapt sa atraga atenția asupra starii jalnice a drumurilor…

- Situatia complicata intr-o scoala din judetul Buzau. Secretarul institutiei de invatamant refuza sa semneze hartiile pentru salariile angajatilor. El spune ca se teme sa nu fie dat in judecata cand oamenii vor primi salarii diminuate si de 10 ori.„Nu stiu ce sa-i spun omului, nu sunt de reavointa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in 11 judete din Transilvania si Muntenia, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 2:00, in localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Constat cu ingrijorare faptul ca județul Buzau a cunoscut in ultima perioada o creștere a cazurilor de persoane care consuma substanțe stupefiante, in special a minorilor care fac acest lucru și ajung in stare grava la unitațile de acordare a asistenței medicale. Acest fenomen al consumului de etnobotanice…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Cinci tineri din județul Buzau au fost implicați intr-un grav accident de circulație produs, ieri pe DN 2B, la intrarea in localitatea Baldovinești. Unul dintre raniți este in stare grava. Potrivit deBraila.ro, un Volkswagen cu numere de Dambovita, in care se aflau cinci persoane din județul Buzau a…

- Un grav accident rutier s-a produs, in urma cu cateva minute, in orasul Pogoanele. O persoana a fost acrosata de un utilaj agricol. La fata locului actioneaza echipaje de politie si de ambulanta, victima fiind resuscitata la acest moment.

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres. Primul seism, de 3 grade pe ...

- Doua cutremure mai putin obisnuite in Romania s au produs in aceasta noapte. Acestea vin dupa alte seisme inregistrate in zone diferite de cele obisnuite precum Vrancea si Buzau.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme de suprafata in judetul Maramures…

- Primul dintre ele este in beneficiul persoanelor cu dizabilitați care folosesc scaune rulante, in timp ce al doilea se adreseaza elevilor de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere. Campionatul de bine – competiția adresata organizațiilor nonguvernamentale, care sunt incurajate sa promoveze…

- Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit miercuri seara de un autoturism, pe drumul european E85 in dreptul localitații Caldarușanca. Biciclistul a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava. Din primele verificari…

- Un accident rutier s-a produs marti, la iesire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului national 1 B. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre masinile implicate in accident ar fi…

- Tanarul de 18 ani din judetul Buzau care joi seara a intrat intr-un apartament din Faurei, pe geamul de la baie deschis, fiind prins de proprietara pe care apoi a inchis-o in casa, fugind cu economiile sale, a fost prins vineri dimineata in localitatea Rusetu, judetul Buzau, scrie NEWS.RO. Citeste…

- Coliziunea dintre un autotren si au autoturism, soldata cu ranirea unei persoane, a blocat traficul miercuri dimineata, 10 ianuarie, pe DE 584 Braila-Slobozia. Conform politistilor de la Centrul Infotrafic se circula pe un fir alternativ.

- In cursul diminetii, un accident rutier a avut loc in comuna Castelu, judetul Constanta. In eveniment sunt implicate un autoturism si o caruta.Potrivit SAJ Constanta, in urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. ...

- Potrivit politistilor din Buzau, un accident s-a produs pe DJ 202, in afara localitatii Ramnicu Sarat.”Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Ramnicu Sarat catre Puiesti a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- Guvernul a aprobat schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, pentru anul 2018. Resursele financiare necesare aplicarii schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentand echivalentul in lei a sumei de 40 de milioane euro și se asigura…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Cutremurul din Galati este primul care se produce in zona dupa cel din 24 noiembrie, din judetul Braila. Totodata, este primul cuttremur care se produce pe teritoriul Romaniei dupa mai bine de 48 de ore, precedentul seism fiind consemnat in zona Vrancea, joi, la ora 03.25 si avand o magnitudine de…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- In prima zi de Craciun (luni-n.r.), in jurul orei 06.05, prin intermediul numarului de apel unic 112, la dispeceratul nostru s-a anunțat producerea unui accident rutier pe DN2 la ieșire din localitatea Adjud, in care au fost implicate un autoturism și un autotren. Imediat, catre locul indicat…

- A devenit deja traditie ca, in pragul Sarbatorilor de iarna, politistii sa vina in sprijinul buzoienilor care au nevoie de ajutor in aceasta perioada. Astfel, peste 160 de copii din judetul Buzau au primit vizita politistilor care le-au oferit pachete cu produse traditionale specifice Craciunului si…

- Un autoturism a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o autoutilitara care se deplasa regulamentar. Doua persoane au fost ranite, dintre care una a fost preluata inconștienta de catre ambulanța. Accidentul s-a produs in afara localitații Poșta Calnau, in zona intersecției cu drumul spre…

- Cel puțin zece oameni au nevoie de îngrijire medicala în urma unui accident rutier între un autoturism și un autocar în care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc în zona localitații bacauane

- Sambata, 16 decembrie, jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor de 16 ani, din comuna Frata, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 161, prin localitatea Dabaca, județul Cluj, fara a poseda permis de conducere pentru…

- O femeie din Buzau a primit in instanța dreptul de a nu mai fi jignita. Totodata, cel care a injurat-o și i-a adresat vorbe grele precul ”handicapata, curva,șchioapa, taratura”, un vecin, a fost obligat de judecatori sa-i plateasca peste 30.000 de lei daune morale pentru cuvintele pe care le-a folosit…

- Din primele cercetari se pare ca vinovata de producerea accidentul a fost o tânara de 27 de ani din județul Salaj care ar fi adormit la volan. “Accidentul a avut loc sâmbata seara în jurul orei 22.00 pe raza localitații Florești. O șoferița de 27 de ani din județul…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, sambata dimineata, pe DN2 (E85), la intrarea in municipiul Buzau dinspre Urziceni, unde trei masini s-au ciocnit. Trei persoane au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea Crucea, judetul Constanta catre Harsova. Din primele informatii in accident au fost implicate o autobasculanta si o cisterna. O persoana este incarcerata. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervin doua autospeciale…

- Șase femei au fost ranite, intr-o comuna din județul Buzau, dupa ce puntea pe care mergeau s-a rupt, iar femeile au cazut de la cinci metri inalțime, in albia unui parau, lovindu-se de pietre.

- Un grav accident petrecut in aceasta seara in satul Scurtești, comuna Vadu Pașii, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Una dintre victime are 9 ani. Un Daewoo Nubira in care se aflau doua persoane s-a oprit intr-un stalp. Din primele date, un barbat in varsta de 42 ani care se deplasa din direcția…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- Trei oameni au fost raniti, luni seara, in urma unui accident produs pe DN14, in judetul Mures, si in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN14, intre localitatile…

- In cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 16:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 38 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat. Acesta a fost depistat pe strada Valcele, la ieșire din municipiul…