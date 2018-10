Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in urma unui accident care a avut loc duminica pe autostrada Arad-Nadlac, in apropiere de vama, in care au fost implicate doua mașini. Traficul este blocat pe sensul de mers de la vama catre Arad, scrie Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda, la kilometrul 52. Au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, iar in urma impactului dintre cele doua automobile o persoana a fost ranita grav. Traficul este restricționat. Luni dimineața in jurul orei 07:30,…

- Un accident grav, cu doua victime, s-a petrecut sambata seara, dupa ora 18.00, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș. Traficul pe A1 a fost ingreunat, in accident fiind implicata o mașina și un microbuz de marfa. ”Accidentul s-a produs pe A1, in zona km. 243+400, pe calea 1. S-a produs o…

- Trei persoane au fost ranite ușor intr-un accident produs luni dupa masa, in apropiere de localitatea Decea, pe sensul de mers dinspre Cluj-Napoca spre Alba Iulia. Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Alba a anunțat ca au fost implicate doua autovehicule, traficul fiind ingreunat pe DN1, in…

- Sapte persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce sase masini s-au ciocnit în lant pe Autostrada A 1, sensul Orastie – Deva, doua dintre victime fiind încarcerate. Traficul rutier este blocat.

- Sapte persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce sase masini s-au ciocnit in lant pe Autostrada A 1, sensul Orastie – Deva, doua dintre victime fiind incarcerate. Traficul rutier este blocat.

- Potrivit Politiei Romane, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala, la kilometrul 13, in urma unui accident in care au fost implicate mai multe autovehicule. Impactul fata-spate dintre acestea s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Traficul…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre trei mașini, in zona localitații Șelimbar, județul Sibiu, la ieșirea de pe Autostrada spre Brașov, transmite Mediafax. Circulația se desfașoara doar pe banda de urgența. Purtatorul de cuvant al ISU ...