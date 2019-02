Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și trei au fost ranite in urma unui accident produs, sambata, pe DN 21, in zona localitații Drajna Noua, din județul Calarași, in urma coliziunii dintre o mașina și un tir.Potrivit Centrului Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul s-a produs…

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s-a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, în apropiere de localitatea Izvekovo, regiunea Kaluga.

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata joi in apropiere de o academie de poliție din Bogota, intr-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca pe un "act terorist mizerabil", relateaza AFP.

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs luni seara, in jurul orei 18.30, pe DN 17, la Bucsoaia - Frasin, dupa ce un sofer a vrut sa intoarca autoturismul pe care il conducea si a patruns pe contrasens, in fata unui sofer care nu a mai putut evita impactul.Din cercetarile ...

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite grav, miercuri seara, dupa ce o caruța a fost izbita in plin de un autoturism, pe DN 3, in județul Constanța, toate victimele fiind din atelajul hipo. Traficul intre localitațile Cobadin și Ciocarlia se desfașoara pe un singur sens, alternativ.…

- Accident feroviar grav in aceasta dimineața in apropiere de satul Panașești din raionul Strașeni. Trenul Chișinau - Moscova a lovit o mașina pe trecerea la nivel cu cale ferata.In urma accidentului o persoana a fost ranita.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca "se va parasi autostrada la kilometrul 143, in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, prin DN 3B, urmand a se circula pe DN 3A, pana in localitatea Drajna Noua, judetul Calarasi, unde se va intra din nou pe autostrada la…