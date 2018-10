Stiri pe aceeasi tema

- Marti dupa-amiaza, DN 7 / E 81, considerat unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania, a fost scena unui nou accident rutier produs de aceasta data pe Dealul Negru, in localitatea Milcoiu din judetul Valcea. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce un TIR s-a rasturnat peste…

- Microbuzul rasturnat duminica, pe DJ 245, accident in urma caruia o persoana a murit si 12 au fost transportate la spital, este inmatriculat in judetul Tulcea si se intorcea de la Manastirea Floreni, unde ce...

- Grav accident in urma cu cateva minute. Un om a murit si alti doi sunt raniti grav.foto Un om a murit și alți doi, printre care și un copil de numai trei ani sunt in stare grava, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul volanului intr-o curba, autoturismul parasind partea carosabila…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, pe DN 22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant, pe fondul consumului de alcool si...

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis.Potrivit…

- Doi tineri au fost raniti, joi dimineata, in urma unui accident rutier petrecut pe un drum judetean, in apropiere de municipiul Tulcea, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), un barbat de 25 de ani, din municipiul Tulcea, in timp ce conducea…