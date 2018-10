Stiri pe aceeasi tema

- Un migrant african a murit si alti trei au fost raniti cand aproximativ 300 de migranti au luat cu asalt duminica gardul de la frontiera ce separa enclava spaniola Melilla de Maroc, relateaza Reuters, dpa si Xinhua. Circa 200 de migranti au reusit sa escaladeze gardul din sarma inalt de sapte metri…

- Cincizeci de persoane au murit si altele o suta au fost grav arse sambata, in Republica Democrata Congo (RDC), in urma unei ciocniri intre o autocisterna plina cu combustibil si un camion, relateaza Reuters.

- In jur de 320 de persoane au fost ranite dupa ce un tren plin care calatorea de la Johannesburg in capitala Pretoria a intrat intr-un tren oprit, au anuntat vineri autoritatile Metrorail, relateaza Reuters. Coliziunea, care s-a produs joi seara, la ora locala 17:50 (15.30 GMT), in timpul orei de varf,…

- Spania nu va tolera incercarile violente ale migrantilor de a intra in tara, a anuntat guvernul miercuri, ca raspuns la criticile privind intoarcerea de la granita a 116 migranti ilegali din Maroc dupa ce au fortat gardul de protectie a unei enclave spaniole din nordul Africii, scrie Reuters, potrivit…

- Spania nu va tolera incercarile violente ale migrantilor de a intra in tara, a anuntat guvernul miercuri, ca raspuns la criticile privind intoarcerea de la granita a 116 migranti ilegali din Maroc dupa ce au fortat gardul de protectie a unei enclave spaniole din nordul Africii, scrie Reuters conform…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Trupele israeliene au deschis focul vineri impotriva participantilor la protestul de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, ucigand un manifestant palestinian si ranind alti peste 200, a declarat un oficial din cadrul autoritatilor medicale palestiniene, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Peste 600 de imigranti africani au intrat cu forta, joi, in Spania, sarind gardul de la frontiera dintre Maroc si enclava spaniola Ceuta, 132 de extracomunitari si 22 de agenti de politie spanioli fiind raniti in confruntari, relateaza cotidianul El Pais, potrivit Mediafax.Peste 800 de imigranti…