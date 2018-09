Stiri pe aceeasi tema

- Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat mortal nu departe de tabara de refugiati Al-Boureij. Sadi Muammar, de 26 de ani, a murit dupa ce fost lovit in cap de un glont la est de Rafah, a precizat ministerul din teritoriul palestinian condus de miscarea islamista Hamas.Cateva mii…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat…

- Doi palestinieni, inclusiv un paramedic in varsta 22 de ani, au fost ucisi, iar alte 40 de persoane au fost ranite in confruntari cu armata israeliana produse in cursul protestelor desfasurate la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Le Figaro.

- Trupele israeliene au deschis focul vineri impotriva participanților la protestul de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, ucigand un manifestant palestinian și ranind alți peste 200, a declarat un oficial din cadrul autoritaților medicale palestiniene, potrivit agenției de știri Reuters, citata de…

- Trupele israeliene au deschis focul vineri impotriva participantilor la protestul de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, ucigand un manifestant palestinian si ranind alti peste 200, a declarat un oficial din cadrul autoritatilor medicale palestiniene, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin un militant palestinian a murit, iar altii au fost raniti, vineri, in incidente produse la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, unde au loc proteste antiisraeliene, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…