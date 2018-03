Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 57 de posturi vacante. In Romania sunt disponibile 24.220 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 7.739. La polul opus se afla județul Caraș-Severin,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a comunicat ca, intre 5 și 9 martie, cele mai multe cazuri noi de rujeola s-au confirmat in județul Suceava, fiind vorba despre 23. Alte 64 de imbolnaviri s-au inregistrat in 14 județe și in București. Conform sursei citate, numarul…

- Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu, i-a adresat o invitație ambasadorului Emiratelor Arabe Unite in Romania, excelența sa Ahmed Abdulla Al Matrooshi sa viziteze județul Suceava. Grupul Parlamentar de Prietenie…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- 237 școli din 37 de județe și din București au fost selectate sa participe in a 6-a ediție a competiției „Școala Zero Waste”, printre acestea numarandu-se și Școala Gimnaziala Nr.1 din Motru. Cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de educație ecologica organizata…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- In noptile care vor urma temperaturile vor cobori extrem de mult. Potrivit meteorologilor, in judet se vor inregistra minus 22 de grade Celsius pe timp de noapte, nefiind exclus ca temperaturile sa fie si mai scazute.Din acest motiv a fost instituit cod portocaliu de ger. Codul este valabil din ...

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dimineata, in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, dupa ce soferul unui autoturism a derapat, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 40, dupa confirmarea unui nou caz. Este vorba despre un barbat de 59 de ani din Suceava. Conform Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Pacientul avea și alte boli și…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de agenții economici, in județul Suceava sint 102 posturi vacante. In Romania sint disponibile peste 29.800 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 9.770. La polul opus se afla județul Bacau,…

- Trei persoane au suferit leziuni in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața in comuna Darmanești. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:30. Potrivit ISU Suceava in urma accidentului au rezultat trei victime, neincarcerate, care in ciuda faptului ca mașina a fost grav avariata,…

- In județul Suceava, numarul cazurilor de gripa diagnosticate clinic a ajuns la 70, dupa ce saptamina trecuta s-au mai inregistrat 19. Bolnavii provin din zonele Suceava și Radauți, iar 15 au fost spitalizați. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, dintre cei 19 pacienți, unul face parte din grupa de…

- Numarul de bovine in judetul Suceava a inregistrat in ultimii ani o scadere foarte accentuata, chiar dramatica am putea spune. Situatia reiese clar din evidentele Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava, scaderea efectivelor din gospodariile populatiei fiind de ...

- Printre ei s-a regasit un varstnic de 83 de ani din Podu Iloaiei care a cazut din picioare si care a suferit multiple fracturi costale. Pentru tratamentul lor, barbatul a fost transferat dupa evaluare din UPU la Spitalul de Pneumoftiziologie, in sectia clinica de chirurgie toracica. Cea de-a doua pacienta,…

- Duminica, sala de sport din Milișauti a fost gazda turneului cu numarul trei din campionatul judetean de futsal, o competitie organizata de AJF Suceava cu scopul de a tine in priza echipele participante in ligile a IV-a si a V-a pe timpul pauzei competitionale dintre tur si retur. Dupa disputarea ...

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un barbat a cazut de pe un moped, pe raza localitatii Poarta Alba, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta, barbatul este inconstient.Stire in curs de actualizare. ...

- UPDATE ora 18:30 – Femeia din judetul Suceava ranita joi intr-o explozie a fost adusa la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, ea fiind intubata si ventilata mecanic. „Prezinta arsuri pe 30% suprafata corporala, pe torace si o parte din abdomen. Este intubata si ventilata. Noi o investigam, va…

- Patru dintre cazurile de rujeola inregistrate in judetul Suceava, de la inceputul acestui an, sunt din localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei. Localizarea grupata a cazurilor face ca autoritatile sanitare sa acorde o atentie deosebita comunitatii din Mironu pentru a preveni raspandirea ...

- Compania britanica incheie prima luna a anului 2018 cu un acord de finanțare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading SA. Noul partener, Mercuria Energy Trading Group, este una dintre cele mai mari companii integrate de energie și de comercializare a marfurilor la nivel global, iar fondurile…

- Un barbat de 84 de ani a fost gasit de pompieri, marti dimineata, mort intr-o locuinta cuprinsa de flacari in localitatea Negostina, judetul Suceava, cauzele incendiului fiind in curs de stabilire, transmite corespondentul Mediafax.

- Doua persoane au ajuns in weekend la spital, cu rani usoare, dupa ce au fost implicate in accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 11.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza orașului Milișauți, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de ...

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Echipajele de salvare intervin la aceasta ora în localitatea Ovidiu unde un barbat a cazut într-un puț de 12 m adâncime! Barbatul are 44 de ani este conștient și coopereaza cu echipa de salvare! UPDATE: Dupa mai bine de o ora în care pompierii s-au chinuit sa…

- ACCIDENT RUTIER In data de 16.01.2018, in jurul orei 14:20, un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 66, din direcția de mers Hațeg spre Petroșani, in afara localitatii Merișor, pe o porțiune de drum in rampa și in curba periculoasa…

- In cursul anului trecut, numarul pomilor de Craciun taiați ilegal “a scazut puternic”, ca urmare a intensificarii controalelor efectuate de catre personalul Direcțiilor Silvice județene, cu sprijinul polițiștilor, al jandarmilor și al angajaților Garzii Forestiere, conform unui comunicat de presa al…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, fiind efectuate peste 8.800 de controale, au anuntat, luni, reprezentantii Romsilva. Potrivit acestora, s-au confiscat peste 6.000 de pomi taiati ilegal, in scadere cu 42 la suta fata de anul precedent, s-au constatat peste 130…

- Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal vor avea loc pe data de 18 aprilie, așa s-a decis in ședința Comitetului Executiv, care a avut loc ieri.Actualul conducator de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, a devenit președinte in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Doi tineri au fost raniti grav in urma unui accident care a avut loc duminica, intre localitatile Cataloi si Nalbant, din judetul Tulcea, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit ...

- Revelion însângerta la Suceava. O persoana a decedat și alte doua au fost ranite într-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina în care se aflau s-a rasturnat, a informat purtatorul de

- O mașina a intrat intr-o stație de autobuz din Florești. Un șofer de 59 de ani din Florești, județul Cluj, a incercat sa intoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, chiar langa o stație de autobuz. In urma impactului, una dintre mașini a intrat in oamenii care așteptau autobuzul,…

- La 30 noiembrie, in județul Suceava, rata șomajului era de 5,08%, fiind cu 1,08% peste media naționala. Potrivit statisticilor, in evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca figurau 11.792 de șomeri, dintre care 8.450 neindemnizați. La sfirșitul lunii noiembrie, in Romania erau inregistrați…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, pe DN 17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in parapeti, transmite corespondentul Mediafax.

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite Mediafax. Potrivit Inspectoratului de Politie…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN59A Timisoara – Jimbolia, unde un TIR s-a ciocnit cu o camioneta. In judetul Timis, atat pe DN59A, cat si pe DN6, exista portiuni acoperite cu polei.

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In judetul Constanta au cazut in noaptea de duminica spre luni primii fulgi de nea din aceasta iarna.Avand in vedere conditiile meteo de azi noapte, DRDP Constanta a patrulat si a actionat cu 66 de autoutilaje si a raspandit 948 de tone de sare si 200 l de clorura de calciu pentru ca circulatia rutiera…

- Șase femei au fost ranite, intr-o comuna din județul Buzau, dupa ce puntea pe care mergeau s-a rupt, iar femeile au cazut de la cinci metri inalțime, in albia unui parau, lovindu-se de pietre.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15, in localitatea Chetani, judetul Mures, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar in urma impactului au rezultat doua persoane…

- O persoana a decedat si trei au fost ranite intr-un accident rutier produs, duminica, pe DN2, in zona localitatii Vadu Moldovei, judetul Suceava, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din In...

- Accident mortal pe DN2, in județul Suceava, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit o alta mașina. O persoana a decedat si trei au fost ranite intr-un accident rutier produs, duminica, pe DN2, in zona localitatii Vadu Moldovei, judetul Suceava, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…