Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- "Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD a intervenit la sediul Inspectoratului de Jandarmi. Pacientul a fost transportat la SJU Vaslui, dupa care a fost transferat la un spital din judetul Iasi, pentru investigatii suplimentar", a declarat vineri, pentru…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Un accident grav, cu cinci victime incarcerate, a avut loc luni dimineața la Draguțești, județul Gorj. Intervin Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța. Circulația este blocata pe ambele sensuri pe DN 66 &ici...

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua sunt încarcerate, în urma unui accident rutier petrecut vineri în localitatea Târzii, între Crasna si Husi, traficul în zona fiind blocat de peste o ora, scrie Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate…

- Un microbuz plin cu pasageri inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit cu o masina in care se aflau trei persoane. Una dintre ele a fost proiectata in exteriorul autoturismului si a murit, iar celelalte au ramas incarcerate. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- O masina s-a rasturnat, in aceasta dimineata, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, in apropierea unei benzinarii, trei persoane fiind ranite, dintre care una incarcerata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui, la fata locului…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Avand in vedere condițiile meteorologice prognozate – cod galben de ninsori insemnate cantitativ și viscol (26.02.2018, incepand cu ora 04.00 - pana pe 27.02.2018, ora 20.00) și cod portocaliu pentru temperaturi foarte scazute (26.02.a.c., incepand cu ora 03.00 - pana pe 01.03.a.c., ora 10.00) – polițiștii…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- "Din primele informatii pe care le avem, accidentul s-a soldat cu sapte victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Un barbat a murit iar altul a fost grav ranit dupa ce doua autoturisme s au ciocnit frontal, joi, la iesirea din municipiul Satu Mare, scrie Romania TV. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Satu Mare, doua autoturisme s au ciocnit frontal, joi, la iesirea din municipiul Satu Mare, ambii…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au…

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- Accident mortal produs intre Miercurea Ciuc și Vlahița, luni seara, pe DN 13A, unde doua mașini s-au ciocnit. O femeie a murit și alte cinci persoane ranite luni seara, intre care un copil de trei ani, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua mașini, produs dupa ce un șofer a intrat pe…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov,

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un autoturism care…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis cu puțin timp în urma ca a sesizat Parchetul Militar în vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele încalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, în stația Costin…