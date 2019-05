Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa fie instabila in urmatoarele doua saptamani, cu episoade de zile calduroase ce vor alterna cu perioade de racoare, incepand chiar din prima zi a acestei saptamani, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta la nivelul intregii tari din data de 28 mai, se arata in prognoza…

- Riscul producerii unor fenomene meteo periculoase este ridicat in partea de sud-est a Romaniei, inclusiv Capitala, intrucat este posibila dezvoltarea norilor pe verticala care genereaza un risc convectiv ridicat. Nu se poate stabili insa exact locul sau intervalul precis de timp cand un asemenea fenomen…

- Furtunile violente si temperaturile scazute cuprind toate regiunile. Duminica, anunta Administratia Nationala de Meteorologie(ANM), vremea va deveni in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse si descarcari electrice in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile…

- Tornadele nu pot fi anticipate de autoritați, iar cel mai bun mod pentru a ne proteja este fuga… sa fugim din calea lor. Atenționarea vine din partea directorului ANM, Florinela Georgescu, potrivit AmPress, care preia Realitatea.net. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis șase mesaje de…

- Ro-Alert, sistemul de avertizare a populatiei, va da alerte si in caz de vijelii sau alte fenomene meteo care se pot transforma in Cod rosu, anunta autoritatile. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a transmis ieri ca vor exista noi proceduri in acest sens, stabilite…

- Denver Nuggets este ultima echipa calificata in sferturile de finala ale ligii profesioniste nord-americane de baschet. Gruparea din statul Colorado a invins acasa cu 90-86 pe San Antonio Spurs si a castigat seria cu 4-3.

- Copiii, in varsta de trei si, respectiv, opt ani, si-au pierdut viata dupa ce un copac a cazut pe masina in care calatoreau, in apropiere de Pollok, la circa 260 kilometri sud-est de Dallas, a informat biroul serifului din comitatul Angelina pentru postul KLTV, citat de Agerpres. Potrivit…

- Hugo Carvajal, care timp de aproape un deceniu a condus serviciile de spionaj din Venezuela in perioada președintelui Hugo Chavez, a fost arestat vineri la Madrid, la cerea autoritaților americane, fiind acuzat de implicare intr-o operațiune de trafic cu cocaina, potrivit agenției Associated Press citate…