- O persoana si-a pierdut viata si 49 au fost ranite, dintre care cinci grav, dupa ce un tren de navetisti a deraiat marti in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, ca urmare a unei alunecari de teren dupa ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Catalonia, potrivit ultimului bilant…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua.Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- ''Facem verificari pe liniile de tren de mare viteza in gara Sants, respectand protocoale de securitate'', a informat politia autonoma catalana pe Twitter. Administratorul Infrastructurii Feroviare Adif si societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, care opereaza reteaua de…