- Un grav accident de circulatie s-a produs in seara zilei de sambata, 2 februarie, in Sighetu Marmatiei. Mai exact, acesta s-a produs in jurul orei 21.00, in cartierul Iapa, in varf, in zona Cearda. Din primele informatii, doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma impactului, au rezultat patru…

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 22, intre localitatile Cagealac si Tasaul, din judetul Constanta, politistii stabilind ca impactul s-a produs dupa ce un sofer baut a intrat pe cotrasens.

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale destul de mari s-a produs, vineri dupa-masa, in localitatea Vințu de Jos. Cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la condițiile meteo, mașina condusa de un șofer a derapat și a ajuns in rigola de pe marginea drumului. Autoturismul a fost avariat și…

- Garda de pompieri din Sebeș intervine, joi, in jurul orei 13.50, la un accident rutier produs la intrare in municipiul Sebeș. Este vorba despre ... The post Accident rutier la intrare in Sebeș: Doi raniți dupa o coliziune intre doua autoturisme; se intervine cu un echipaj de descarcerare appeared first…

- Doi minori au fost raniți dupa ce șoferul mașinii in care se aflau ca pasageri a efectuat o depașire periculoasa. Sambata, in jurul ore 14:30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, in afara comunei Horodnic de Sus, un tanar de 21 de ani, din comuna Sucevița, s-a angajat in depașirea unei mașini…

- Cel putin patru persoane au murit si alte peste 40 au fost ranite joi, dupa ce doua trenuri de mare viteza s-au ciocnit intr-o gara din capitala Turciei, Ankara, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene cerceteaza împrejurarile producerii unui accident rutier usor pe D.N. 1 E60 pe raza localitatii Floresti, judetul Cluj.”La data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 19.55 pe D.N. 1 E60 pe raza localitatii Floresti,…

- Un nou accident rutier grav s-a petrecut pe soseaua Hunedoara - Deva, in aceeasi zona in care in urma cu doar o saptamana un sofer a scapat masina de sub control si a fost la un pas de un dezastru.