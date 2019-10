Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea sambata a unui hotel in constructie in centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), au anuntat autoritatile americane, scrie agerpres.ro.

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea sâmbata a unui hotel în constructie în centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), au anuntat autoritatile americane.

- O persoana a murit si doua sunt date disparute dupa ce o parte dintr-un hotel in constructie din centrul istoric al orasului american New Orleans s-a prabusit sambata , in timp ce echipele de salvare incercau sa intre in ceea ce a mai ramas din cladire, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Cladirile…

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea unui hotel în constructie în centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), sâmbata, au anuntat autoritatile americane, scrie Agerpres, citând AFP.Echipele de salvare au acordat asistenta…

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea sambata a unui hotel in constructie in centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), au anuntat autoritatile americane, citate de AFP.

- Samuel Little, barbatul de 79 de ani care are deja doua condamnari pe viața pentru crima, a fost numit de Biroul Federal de Investigații (FBI) drept cel mai prolific criminal in serie din istoria țarii, dupa ce toate cele 93 de crime confesate de acesta au fost confirmate de anchetatori. Little, care…

- La Washington au fost inregistrate 36 de grade Celsius miercuri, la sfarsitul dupa-amiezii, potrivit Serviciului National de Meteorologie (National Weather Service - NWS), o valoare care a depasit precedentul record de temperatura pentru aceasta luna inregistrat in capitala americana - 35,5 grade…

- Furtuna tropicala Barry a inaintat duminica pe teritoriul statului american Louisiana indreptandu-se spre nord unde exista in continuare riscul producerii unor inundatii importante dupa ce orasul New Orleans, extrem de expus, a fost ''crutat'', relateaza luni AFP. Autoritatile…