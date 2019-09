Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si alte 72 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din orasul german Dusseldorf, anuntat pompierii marti dimineata, potrivit DPA.

- Fara carte de identitate nu mai intri. E o masura noua la ștrandul Rheinbad din Düsseldorf. Motivul? Trei incidente în ultimele patru saptamâni. Ultimul, chiar vinerea trecuta. Ce s-a întâmplat? În jur de 60 de tineri - conform poliției toți de origine nord-africana…

- Noua cetateni straini au fost raniti dupa ce s-au rasturnat cu caruta pe DJ142B, in localitatea Boian, carutasul fiind sub influenta alcoolului, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena...