- Republica Moldova ar putea primi, din partea Uniunii Europene, prima tranșa din asistența macrofinanciara promisa, pana la sfarșitul acestui an. Asta in cazul in care guvernarea de la Chișinau va reuși sa realizeze toate angajamentele asumate fața de partenerii externi. Declarația a fost facuta de Inalta…

- (update 15:20) Noi detalii despre accidentul de la Buiucani cu implicarea unui troleibuz de linie Nr 21 și un automobil de model Porsche. In urma impactului, o persoana a murit, iar alte 18 ranite.(update 14:50) Pompierii și ambulanța sunt la fața locului. Din primele informații, la moment, se cunoaște…

- Maia Sandu convoaca astazi ședința de urgența la MAI pentru a clarifica circumstanțele producerii accidentului de pe strada Alba Iulia, la intersecție cu Onisifor Ghibu, in sectorul Buiucani din capitala, se arata intr-un mesaj al premierului plasat pe facebook.

- Prim-ministrul Maia Sandu s-a intalnit la Bruxelles cu Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.Maia Sandu si Federica Mogherini au discutat despre primele 100 de zile ale Guvernului de la Chisinau, mentionand atat succesele inregistrate,…

- In accidentul din strada Alba Iulia, intersecție cu Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani al municipiului Chișinau, unde un troleibuz a intrat in mulțime dupa ce a intrat in coliziune cu un Porshe, a decedat o persoana, iar o femeie se afla in stare grava.

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat perspectivele de cooperare cu delegatia Romaniei in grupul Renew Europe din Parlamentul European, condusa de Dacian Ciolos, informeaza miercuri guvernul de la Chisinau intr-un comunicat transmis AGERPRES. Sandu, ministrul de externe…

- Maia Sandu, ministrul de externe Nicu Popescu si delegatia care i-a insotit in vizita oficiala la Bruxelles au abordat si modalitatile de refacere a increderii cetatenilor moldoveni in institutiile statului. Prim-ministrul de la Chisinau a multumit partenerilor romani pentru sprijinul neconditionat…

- Aflata in vizita oficiala la Bruxelles, prim-ministra Maia Sandu s-a intalnit aseara cu cetațenii moldoveni stabiliți in Belgia. Un comunicat de presa in acest sens a fost emis de Guvern, care anunța despre intalnire și discuțiile dintre diaspora și conducerea R. Moldova.