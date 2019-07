Un mort în urma inundaţiilor devastatoare din nordul Spaniei Victima este un barbat care a fost luat de torenti in timp ce se deplasa cu masina, se arata intr-un mesaj publicat de autoritati pe contul de Twitter al regiunii.



Potrivit cotidianului spaniol El Pais, nivelul raului Cidacos, afluent al fluviului Ebru, a crescut de la 11 centimetri la 4,23 metri in doar cateva ore.



In imaginile difuzate la televizor si in fotografiile publicate pe retelele de socializare pot fi vazute numeroase autovehicule luate pe sus de torentii care au acoperit strazile.



Pagube insemnate au fost inregistrate in numeroase regiuni printre care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

