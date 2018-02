Stiri pe aceeasi tema

- 6 tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele 3 zile din cauza consumului de etnobotanice. Specialiștii atenționeaza ca pe piața au aparut droguri noi, mult mai periculoase. Din cauza lor, acum 10 zile, un tanar a murit la spital.

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Cat de importanta este activitatea de proiectare in cadrul unui proiect de constructii? Specialistii din domeniu spun ca este piatra de temelie si ca de abordarea acestei etape depinde succesul intregului proiect.

- Saptamana aceasta s-au facut șapte ani de cand egiptenii au iesit in Piata Tahrir din Cairo sa demonstreze impotriva regimului dictatorial al lui Hosni Mubarak. In vremea fostului presedinte, Romania avea relatii de afaceri foarte dezvoltate cu Egipt. Și acum sunt multe posibilitați de investiții, spune…

- 1. Pupile mai mariAcestea se dilata cand vezi ceva ce iți place. E ca un impuls pe care nu-l poate controla. Așa ca atunci cand stați intr-un loc luminos, uita-te in ochii lui sa vezi cum are pupilele. 2. Iși ridica spranceneleCand ne place ceva anume inconștient deschidem ochii…

- O statuie colosala a legendarului faraon egiptean Ramses al II-lea a fost instalata joi la intrarea viitorului muzeu din Cairo, despre care autoritatile spera ca va stimula turismul, sector de activitate vital in Egipt, relateaza AFP. Aceasta statuie veche de 3.200 de ani ii va intampina pe viitorii…

- Capre negre in paduri din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #Romsilva Fotografiile au fost realizate de colegii noștri in cursul acțiunilor de patrulare desfașurate in parc. Specialiștii estimeaza o populație de cel puțin 180 de capre negre in Parcul Natural…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza procedura de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, pana in 2 februarie…

- O noua forma de autism afecteaza din ce in ce mai multi copii. Un asa-numit "autism virtual" cauzat de tehnologie. Din cauza orelor petrecute pe tableta, la telefon sau in fata televizorul, cei mici nu mai aud atunci cand sunt strigati si nici nu mai sunt atenti la ce se intampla in jur. Specialistii…

- Uniunea Europeana a pus la dispozitia iesenilor zeci de milioane de euro anul trecut • Din cele aproape cateva sute de cereri depuse, jumatate au fost respinse din diverse motive • Specialistii in domeniu sustin ca o problema care determina neselectarea dosarelor ar fi ca terenurile din judet nu sunt…

- Zielele acestea, aici are loc o noua misiune internaționala in cadrul careia vor fi tratați 17 copii cu probleme cardiace, insa secția poate funcționa la intreaga capacitate cu o echipa formata din medici romani. La aproape un an si jumatate dupa ce a fost data in folosința, noua secție de Chirurgie…

- Racirea vremii va aduce scumpirea energiei electrice. Specialistii spun ca preturile de pe bursa sunt neasteptat de mici pentru inceputul anului, iar motivul este iarna blanda de pana acum. Facturile s-ar putea schimba insa in a doua jumatate a lunii. Comisia Europeana vine si cu solutii pentru a tine…

- Mormantul preotului Mihai Negrea care a crescut 117 copii s-a transformat intr-un adevarat loc de pelerinaj la aproape un an de la moartea parintelui. Zeci de credincioși vin in fiecare zi sa depuna flori, coroane și sa aprinda lumanari la locul de veci al parintelui care se afla in curtea manastirii…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vant puternic pentru Bucuresti si 15 judete printre care si Calarasi. Specialistii avertizeaza ca rafale vor avea viteze de 55-65km/h.

- Specialiștii avertizeaza ca in 2018 trei dintre cele 12 semne ale zodiacului vor avea parte de un an perfect din toate punctele de vedere. Financiar, sentimental, dar și profesional toate astrele se vor alinia pentru a le oferi 12 luni perfecte, incepand cu prima zi a anului urmator.

- Patru tipuri de microalge toxice au fost descoperite de cercetatorii constanteni in Marea Neagra. Organismele vizibile doar la microscop sunt asimilate de pestii si scoicile care ajung apoi in farfuria noastra, afectandu-ne sanatatea, spun specialistii. Oameniii de știința ai Institutului de Cercetare…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatorești mai mult și de cate ori ești ținut locului de gandurile „nu am…” „nu pot…” „nu acum…”? Nu te teme, nu ești singura persoana. De cele mai multe ori e mai ușor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit ca acum decat sa-i dam crezare…

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Madalin Voicu ofera amanunte despre actuala sa iubita, Adriana, de care este foarte indragostit și pe care o cunoaște de foarte mulți ani. Politician, violinist si dirijor, nonconformistul Madalin Voicu iși reface viața. S-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani și…

- Un balon cu aer cald, cu 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului, iar alte 12 au fost ranite, scrie realitatea.net.

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- Anul acesta veștile nu sunt tocmai bune pentru cine vrea sa cumpere o locuința cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le…

- Un ONG din Marea Britanie atrage atenția proprietarilor de caini ca in ciuda recomandarilor facute pana acum de veterinari, patrupedele nu trebuie ignorate in momentul in care sunt speriate de zgomotele puternice. Noile sfaturi vin in contextul unei mai bune ințelegeri a modului in care funcționeaza…

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Ies la iveala primele explicatii ale aparitiei misterioase de pe cerul Romaniei. O lumina puternica de forma sferica a putut fi zarita, pe cer, pret de cateva minute. Misterul este cu atat mai puternic cu cat mingea de lumina a disparut la fel de brusc precum aparuse si a lasat in urma o forma conica,…

- Szobi Cseh, celebrul cascador decedat pe 1 august 2014, dupa o teribila lupta cu cancerul, este inmormantat la Cimitorul Bellu, acolo unde familia i-a facut cripta de marmura alba, in timp ce pe cruce a fost pus un monument funerar sculptat, in urma cu cativa ani, chiar de Szobi. Pe lespede a fost scris…

- Imagini rare au fost surprinse de camerele cu senzori montate in Parcul Național Vanatori din Neamț. Un ras a fost filmat in timp ce se hranea cu o caprioara vanata. Imagini rare au fost surprinse de camerele cu senzori montate in Parcul Național Vanatori. Inregistrarea, realizata in cursul nopții,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est, valabila pana astazi la ora 15.00In acest timp in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei vor fi precipitatii…

- Arheologii au descoperit patru morminte intacte de copii datand din timpul celei de-a XVIII-a Dinastii Egiptene - in urma cu 3.500 de ani - in provincia Aswan situata in Egiptul de Sus, conform unui anunt facut joi de Ministerul Egiptean pentru Antichitati, citat de Xinhua. Realizarea arheologica se…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender anticipeaza ca, in 2018, numarul de vulnerabilitati dezvoltate de agentii guvernamentale care ajung pe mana raufacatorilor va creste, iar modul in care functioneaza ransomware, amenintare ce blocheaza accesul la datele utilizatorilor si le…

- Egiptul si Rusia au semnat luni, la Cairo, contractul final in vederea construirii primei centrale nucleare egiptene, in nordul tarii, relateaza AFP. Contractul, semnat in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Abdel Fattah el-Sisi, aproba un acord pe care cele doua tari l-au incheiat in noiembrie…

- Specialistii s-au pronuntat cu privire la autenticitatea bratarii dacice descoperite intamplator in curtea unui satean din Olt, Muzeul National de Istorie a Romaniei anuntand ca „este deosebit de importanta pentru patrimoniul national, fiind o piesa unicat, singura de acest tip descoperita pana in prezent“.

- Arheologii din Luxor au scos la iveala mormintele a doua figuri importante din cea de-a 18-a dinastie din Egiptul Antic, reușita alaturandu-se unei serii de descoperiri notabile din ultima perioada, au anunțat sambata autoritațile, citate de DPA. Sursa foto: Ministry of Antiquities / Facebook…

- Exista cateva semafoare in Constanta, unde orice pieton care doreste sa traverseze strada trebuie sa se transforme intr-un bun atlet. Si spunem asta pentru ca la unele semafoare din oras, pietonii au la dispozitie doar cateva secunde sa traverseze. Copiii, batranii si persoanele cu dizabilitati nu au…

- Cazul copiilor romani salvați de un trecator dupa ce fusesera abandonați de parinți intr-o parcare din Borgo San Giacomo, langa Bresciano, a șocat Italia. Medicii au gasit in sangele baiețelului de 8 luni și a surorii sale de doi ani, urme de cocaina. Specialiștii sunt de parere cel mic a inhalat…

- UPDATE:Potrivit Administratiei Prezidentiale, prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat-o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Astfel, s-a stabilit…

- Numaram zilele pana intram in minivacanta de 1 Decembrie, iar litoralul Marii Negre se afla in topul destinatiilor preferate de romani, top in care conduc detasat statiunile montane. Cei care au avut posibilitatea sa-si ia mai multe zile de concediu au optat pentru destinatii exotice, sau pentru cele…

- Berluni, unul dintre cele mai prestigioase magazine online care ofera sisteme complete de incalzire, a participat anul acesta la cea de-a 12-a editie a Galei Premiilor eCommerce, care a avut loc pe 15 noiembrie. In cadrul mult asteptatului eveniment dedicat antreprenorilor care detin business-uri in…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Specialistii recomanda ca la fiecare 8 metri patrati ai casei sa existe cate o planta, presupunand ca inaltimea tavanului se afla la 2,5 metri distanta de sol. Plantele absorb dioxidul de carbon si elibereaza in aer oxigen, eliminand chimicale periculoase din mediul interior.

- Povestea care a șocat o țara intreaga. Rudele care au inceput sa sape mormantul pentru o locuitoare de 31 de ani din satul Boșcana, cand aceasta era inca vie, vecinii și medicii care au tratat-o pe femeie vor veni in studio la Natalia Cheptene.

- Demonstratie de purificare a levigatului de la Pata Rat FOTO Firma care a incheiat cu Consiliul Judetean (CJ) Cluj un contract pentru furnizarea unei statii de tratare a levigatului de la Pata Rat, a facut luni, la fata locului, o demonstratie publica cu o statie de capacitate mai mica. La eveniment…

- Vizita scurta și surprinzatoare a lui Rex Tillerson, secretarul american de Stat, la București, a devenit un izvor de speculații. A venit pentru a-i transmite lui Liviu Dragnea sa iasa din scena in urma problemelor penale? Este un efort diplomatic ,,la firul ierbii” al americanilor dupa ce achiziția…

- S-a gasit o intrare secreta in piramida de la Chichen Itza din Mexic, iar arheologii cred ca datorita acesteia ar putea ajuta la rezolvarea multora dintre misterele care inconjoara in acest moment, scrie The Sun. Experții cred ca au gasit un pasaj secret care duce in interiorul piramidei Kukulcan din complexul…

- Simbol al vietii eterne, o vezi pe tarabe, dar nici nu banuiesti cate calitati are E una dintre cele mai vechi plante de cultura, consumata inca din timpuri stravechi, este cunoscuta și ca un foarte eficient leac babesc. Ceapa, originara din regiunile de stepa din Asia centrala și de vest, probabil…

- Pe fondul aparitiei unui material de presa, privind eventualitatea prezentei unui nor radioaciv deasupra continentului european, romanii asteptau lamuriri de la specialistii autohtoni in domeniul activitatilor nucleare. Vineri, de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare s-a dat…

- O zi fara furturi e mai rara decat o zi fara evenimente rutiere. Astfel ca politistii desfasoara permanent activitati de cercetare pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciilor create prin comiterea de infractiuni contra patrimoniului. Si cum cele mai multe furturi se comit in municipiul…

- Oamenii de știința din cadrul proiectului ScanPyramids au dezvaluit joi, intr-un studiu, prezența unei cavitați "la fel de mare ca un avion de 200 de locuri in centrul piramidei" lui Keops, un monument de 139 de metri inalțime și 230 de metri lațime de pe platoul Gizeh, de la periferia Cairo.…