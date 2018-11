Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean si-a inscenat propria moarte pentru ca sotia sa sa primeasca doua milioane de dolari. Este vorba despre Igor Vorotinov, un cetatean al tarii noastre stabilit de mai multi ani impreuna cu fiul si sotia in Statele Unite.

- Un moldovean care locuia in Statele Unite ale Americii și-a inscenat moartea și familia lui a obținut de la o companie de asigurari suma de 2 milioane de dolari. Inșelaciunea a fost descoperita intamplator de autoritați in urma verificarii laptopului fiului barbatului, scrie Unimedia. Igor Vorotinov,…

- Igor Vorotinov, un moldovean de 54 de ani, a fost retinut pe 14 noiembrie in Republica Moldova si extradat in SUA pe 17 noiembrie, dupa ce si-a inscenat moartea in anul 2011, pentru a obtine 2 milioane de dolari de la o companie americana de asigurari.

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis impreuna 500 de milioane de dolari pentru a acoperi penuria de alimente in Yemenul ravasit de razboi, unde ONU a atras atentia in repetate randuri asupra riscului de foamete, relateaza dpa preluata de Agerpres Banii "vor ajuta 10-12 milioane…

- Zece bijuterii care i-au aparținut Mariei Antoaneta, tinute departe de ochii publicului timp de doua secole, au fost vandute la licitatie, in Elvetia. Suma totala obtinuta a depasit orice asteptari: 53,2 milioane de dolari.

- Simona Halep va termina anul pe primul loc în clasamentul WTA, pentru a doua oara consecutiv, însa aceasta nu este singura performanța a româncei.Halep se afla și pe locul 6 în clasamentul all-time al câstigurilor din circuitul profesionist feminin de…

- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume, relateaza Reuters,…

- Elon Musk va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla si va plati o amenda de 20 de milioane de dolari în cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC, citate de Mediafax. Elon Musk va putea ramâne…