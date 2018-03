Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au depistat, la controlul de frontiera, un tanar din R. Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in interiorul pantofului, un plic de plastic cu 5 grame de hasis. "In data de 26 martie…

- O echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a descoperit in mașina cu care calatoreau doi cetațeni bulgari, 12 pachete care conțineau aproximativ 6.2 kg de substanța ...

- HOTIE…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare. Astfel, in data de 20 martie, in jurul orei 08.30, la Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I - judetul Mehedinti au depistat un cetatean sloven care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism, marca BMW, ce era semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un cetatean roman care dorea sa iasa din tara avand permisul de conducere suspendat pentru o abatere la regimul circulatiei. Astfel, in data de 13 martie, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Peste 3.700 de articole de incaltaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, in suma totala de 556.950 lei au fost ridicate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean moldovean si doi cetateni romani care au incercat sa le introduca ilegal…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat sase persoane din Iran care au incercat sa treaca ilegal... The post Sase iranieni, prinsi de politistii de frontiera la Cenad. Unde se ascundeau appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mulți migranți au ajuns cu hipotermie la Spitalul Oravița dupa ce au trecut illegal granița in Romania, fiind depistați de Polițiștii de Frontiera. O familie de patru cetateni straini, care nu vorbeau limba romana, a fost prinsa dupa ce a trecut ilegal granita in Romania, in dimineata de 7 martie,…

- INCREDIBIL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui cetatean moldovean care conducea un ansamblu de vehicule desi permisul de conducere valabil detinut nu ii dadea dreptul. Asfel, in data de 05 martie, in jurul orei 02.30, s-a…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit la finele saptamanii trecute, intr-un autovehicul care intenționa sa paraseasca teritoriul Romaniei, componentele unui microbuz furat din Italia. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- HOTI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un utilaj Compresor care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit și ridicat in vederea continuarii cercetarilor componentele de la 6 motociclete, precum și un scuter, care figurau in bazele de date ca fiind furate din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 07.00, in Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- Haine, incaltaminte si parfumuri in valoare de peste 260 de mii de lei, susceptibile de a fi contrafacute sub marci internationale, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean turc si o femeie cu cetatenie romana, care incercau sa le introduca ilegal in tara, se arata…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit asupra unui barbat o carte de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-a dovedit a fi falsa.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov ndash; Garda de Coasta au descoperit, in interiorul unui autocamion condus de un cetatean ucrainean, 20 kg cu tutun pentru narghilea de contrabanda, peste limita legala admisa. In data de 18.02.2018, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 3.800 de articole de incaltaminte, textile si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 260 de mii de lei, pe care sase cetateni romani si un cetatean turc au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit 15.400 tigarete de provenienta R. Moldova, ascunse in locuri special...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, in buzunarul exterior al hainei unui moldovean in varsta de 33 de ani, o carte de identitate romaneasca falsa.Barbatul era pasager intr-un microbuz.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- La intoarcerea pe teritoriul Romaniei, polițiștii de frontiera pot permite intrarea pe teritoriul tarii a cetațeanului roman care se legitimeaza cu un document de calatorie emis de autoritațile competente romane, a carui valabilitate a incetat, numai dupa efectuarea verificarilor corespunzatoare in…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, asupra a doi tineri din Republica Moldova, doua carti de identitate false care urmau sa fie folosite in Spatiul Schenghen. Astfel, in urma cu doua zile, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Iași au descoperit o carte de identitate falsa in portofelul unei tinere din R. Moldova, aceasta declarand ca o uitase in portofel. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iași, s-a prezentat…

- "In data de 26.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de intrare in țara doi cetațeni romani , N.V., in varsta de 30 de ani și N.I.A., in varsta de 57 de ani, conducand doua automarfare aparținand unor firme de transport internațional.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- FURT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Mitsubishi Pajero care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Astfel, in ziua de 26 ianuarie, in jurul…

- Politiștii de frontiera din Brinza au documentat un cetațean moldovean care a neglijat regulile de aflare in zona de frontiera si a sfidat legislatia nationala privind interdictia oricarui tip de pescuit pe lacul Beleu, aflat sub protecția rezervatiei de stat „Prutul de Jos”. Tinarul de 27 de ani, locuitor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I au descoperit aproximativ 800 de pachete cu tigari de provenienta sarbeasca, ascunse in cabina unui sofer sarb si in spatiile destinate stingatoarelor de incendiu.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- HOTIE…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, in ziua de 08 ianuarie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, ce s-au dovedit a fi false.

- IVENTIV…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunse in bagajul si lenjeria intima ale unui cetatean din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Un numar de aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au tranzitat frontiera romano-moldoveana in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul de cuvant…