Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean, banuit de trafic de persoane a fost retinut in Ucraina.Barbatul, in varsta de 27 de ani urmeaza a fi predat politiei de frontiera din Moldova. Acesta a fost dat in cautare mai devreme de catre autoritatile moldovenesti, informeaza unian.

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski este noul președinte al Ucrainei. Acesta a câștigat alegerile de duminica în fața fostului președinte, Petro Poroșenko. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, Zelenski a obtinut 73,18% din sufragii, în timp ce Porosenko a…

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sâmbata presedintele Vladimir Putin, într-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP, citata de Agerpres.'Ne gândim…

- Serviciul de Securotate la Ucrainei (SBU) a reținut șapte persoane, membri ai unui grup terorist și de sabotaj, trimis de serviciile speciale din Rusia și o a opta persoana care a colaborat cu teroriștii pe teritoriul Ucrainei, a anunțat șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Hrițak (Grițak),…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu susține ca informațiile privind planurile Rusiei de a ataca Romania sunt pure maipulari, neavand la baza un adevar. Vintu susține ca Romania este datoare sa incere sa normalizeze relațiile cu Rusia."Rusofobia Generație, hai sa mai demontam o manipulare…

- Mii de persoane au iesit in strada duminica la Donetk, in estul Ucrainei, pentru a marca cinci ani de la autoproclamarea Republicii Popoulare Donetk si a-si manifesta dorinta de alipire la Rusia.

- Tensiunile sunt din ce mai mari intr-o țara vecina Romaniei, aflata in plina campanie electorala, dupa ultimele semnale date de Rusia. Șeful Statului Major al forțelor armate a ajuns sa anunțe miercuri ca Rusia se pregatește pentru o invazie in Ucraina in trei direcții, nord, est și sud.