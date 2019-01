Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a decis, vineri, suspendarea executarii pedepsei in cazul afaceristului Horia Simu in dosarul in care acesta a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta si eliberarea acestuia pana la solutionarea efectiva a contestatiei.

- Omul de afaceri Ion Bircina, finul secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, a aflat joi seara sentința finala, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei, in dosarul care vizeaza infracțiuni de corupție. Acesta a primit un an de inchisoare, la care a fost adaugat un spor de patru…

- Doru Stoianof, barbatul de 34 de ani din localitatea argeseana Stefanesti care si-a injunghiat sotia, i-a dat foc si si-a marturisit crima pe Facebook, a facut apel dupa sentinta pronuntata impotriva lui, saptamana aceasta, de Tribunalul Arges, care l-a condamnat 25 de ani de inchisoare.

- Șoferul care a lovit mortal in toamna anului 2015 doua tinere, pe bulevardul Dacia din capitala, a fost condamnat recent la șase ani de inchisoare de Curtea de Apel Chișinau, dupa ce cazul a fost trimis la rejudecare de Curtea Suprema de Justiție. Inițial, tanarul care se face vinovat de moartea a doua…

- O noua cerere de revizuire a dosarului in care Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu modul de finantare a Centrului Militar Zonal a fost respinsa, joi, de Tribunal Constanta.…

- UPDATE ora 11:20 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC…

- Omul de afaceri Liviu Luca are de executat zece ani de inchisoare, dupa ramanerea definitiva a deciziei Tribunalului Prahova de contopire a pedepselor primite in patru dosare penale.Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondata contestatia formulata de Liviu Luca impotriva sentintei penale…