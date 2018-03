Stiri pe aceeasi tema

- Un model din Rusia s-a aruncat in gol de la etajul 6 al unui hotel din Dubai. Ecaterina a recurs la acest gest pentru a scapa de prietenul sau agresiv.Modelul a incercat sa ii povesteasca mamei sale toate detaliile, dar si starea sa de sanatate.

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- In timpul dezbaterilor de la postul de televiziune "Rossiya-1", candidatul la prezidențiale Ksenia Sobchak a inceput sa planga in emisie directa. Motivul a fost același, faptul ca cei șase contracandidați o jigneau și nu ii permitea sa vorbeasca, chiar și in slotul de timp destinat exclusiv fiecarui…

- Curiosii vor putea vedea aceasta pralina intre 17 si 18 martie in orasul Obidos, din apropiere de Leiria, cu prilejul Festivalului International al Ciocolatei. Bomboana are forma de diamant pentru a scoate si mai mult in evidenta caracteristicile acestui produs de lux, avand 3 centimetri inaltime…

- Tragedia s-a produs marti, 13 martie, in cartierul galatean Tiglina 1. Martorii spun ca baiatul parea sa fie sub influenta unor substante halucinogene. Patronul restaurantului unde tanarul lucra ca ospatar spune ca baiatul era foarte linistit si harnic.

- Din primele informații oferite de anchetatori, femeia a profitat de un moment in care a ramas singura in incapere și s-a aruncat pe geam, scrie reporterntv.ro. Mama ei a spus ca ea a facut asta fiind sfașiata de dorul de copiii ei. Citeste si O femeie a fost grav ranita dupa ce a cazut de…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- A rapus-o dorul de copii. O tanara s-a aruncat in gol dintr-un bloc din Craiova. O macina o durere mare, spune mama femeii. Fostul ei sot nu o lasa sa-si vada fiicele. Copilele erau crescute de tata, in Constanta.

- Un poștaș este acuzat ca oprește bani din pensii ca sa vanda ziare in Varfuri, județul Dambovița. Revoltați, localnicii spun ca factorul poștal ia și din banii celor care primesc ajutoare sociale și pensii pe caz de boala, in schimbul a diferite felicitari, integrame sau ziare. Poștasul se apara și…

- O fata in varsta de 13 ani s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Botosani, aceasta fiind transferata in stare critica la Iasi, dupa ce a suferit multiple traumatisme. Cadrele medicale au fost alertate de catre familia tinerei, la fata locului deplasandu-se un echipaj TIM SMURD, dar si unul…

- Un barbat de 31 de ani din Chisinau a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul noua a unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a intamplat in seara de duminica, 4 martie, in jurul orei 22.00.

- Caz cutremurator în municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata în stare critica la Iași, dupa o cadere în gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița.

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 8 martie 2018, ora 1330, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, sarbatorirea Zilei Internaționale a Femeii printr-o manifestare cultural-educativa cu tema „Femeile dinastiei Romanov”. In…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- Colaborarile dintre cei 2 au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregateste sa fie un nou success international. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum…

- Caz cutremurator in Rusia. Doua surori s-au sinucis, aruncandu-se impreuna in gol de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Maria Vinogradova, in varsta de 12 ani, și sora ei Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite fara suflare, in fața blocului lor din vestul Rusiei.

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- O adolescenta de 15 ani a filmat un clip de adio, inainte ca ea și sora ei, de 12 ani, sa sara de la etajul 10 al blocului in care locuiau, intr-o sinucidere suspectata ca ar avea legatura cu Balena Albastra.

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr-un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP. "Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal patru…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Un caz socant cutremura orasul Chisinau, dupa ce doi soti au fost gasiti morti. Barbatul s-a aruncat de la etajul sapte, iar sotia acestuia a fost gasita moarta in apartamentul conjugal.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Un barbat de 34 de ani din Naberejnie Celnai, un oras din republica rusa Tatarstan, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor in urma unui eveniment care i-a socat pe localnici.Potrivit lifenews.

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Ce se întâmpla când arunci 96 de milioane de mingi de plastic într-un rezervor cu apa? Faci o economie uriasa de bani, gratie unui sistem special gândit sa pastreze calitatea apei.

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- O romanca de 30 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce s a aruncat de la balconul unei cladiri din Lugano, Elvetia, care fusese cuprinsa de flacari. Incidentul dramatic a avut loc vineri seara, conform Antena3.ro. Conform presei locale, intreaga camera in care se afla femeia fusese cuprinsa…

- Interventie politica in lumea sportului: Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Mai mult, ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 16 al unui bloc de locuit din orașul Balți. Tragedia a avut loc ieri seara. Potrivit surselor, motivul pentru care a recurs la acest gest este ca risca sa fie condamnat la inchisoare.

- Mercato de iarna in fotbalul mondial. Sneijder merge in Qatar, Tevez revine la Boca Juniors. ”Apașul” Tevez a obținut eliberarea din China, de la Shanghai Shenhua. Sneijder, fost campion european cu Inter Milano, in 2010, este noul jucpator al formației Al-Gharafa, club din Qatar Stars League. Olandezul…

- O fata de numai 14 ani s-a aruncat de la etajul 2 al cladirii in care locuia cu parintii sai in Italia. Din fericire, adolescenta a fost salvata. Copila a suferit cateva fracturi ce nu i-au pus viata in pericol si momentan se afla internata in spital.

- S-au petrecut clipe infioratoare in Iasi. O femeie s-a aruncat in aceasta dupa-amiaza de la etajul al optulea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii de securitate nationala a Statelor Unite si a afirmat ca Rusia trebuie sa fie un "lider absolut" in crearea unei arme de noua generatie pentru a-si asigura suveranitatea, scrie AFP.